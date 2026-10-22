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Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării s-a încheiat

Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării s-a încheiat

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 octombrie 2026, 19:25

(UPDATE, ora 19:25) Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) de joi s-a încheiat, a transmis Administraţia Prezidenţială.

Aceasta a fost prima şedinţă a CSAT la care au participat premierul Luca Niculescu şi noii miniştri ai Cabinetului.

La şedinţa CSAT au fost analizate implicaţiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră şi au fost evaluate măsurile de consolidare a capacităţii de reacţie pentru protejarea apelor teritoriale şi a infrastructurii critice maritime a României, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Totodată, au fost analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale.

Tot joi, înainte de şedinţa CSAT, Nicuşor Dan s-a întâlnit cu preşedintele Comitetului Militar al Uniunii Europene, Sean Clancy.

ora 18:30 – Ședinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a început joi seară, la Palatul Cotroceni, principalul punct de pe agendă fiind securitatea din regiunea Mării Negre, în contextul atacurilor cu drone.

Recentele incidente din Marea Neagră şi măsurile necesare pentru a spori securitatea în regiune vor fi discutate joi, în şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Convocată pentru ora 18:00 de preşedinte, reuniunea CSAT este prima la care participă premierul Luca Niculescu şi noii miniştri ai cabinetului său.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, membrii Consiliului vor analiza implicaţiile de securitate generate de incidentele din Marea Neagră şi vor fi evaluate, totodată, măsurile de consolidare a capacităţii de reacţie pentru protejarea apelor teritoriale şi a infrastructurii critice maritime a României.

Convocarea CSAT are loc după ce preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că membrii Consiliului Nord Atlantic s-au reunit săptămâna aceasta pentru a evalua cele mai recente evoluţii din regiunea Mării Negre.

Potrivit şefului statului, securitatea din această zonă este esenţială, nu doar pentru România şi ţările riverane, ci pentru întreaga Europă şi pentru comerţul internaţional.

Preşedintele a subliniat că ţara noastră a transmis un mesaj direct. Aşteaptă un sprijin mai puternic prin capacităţi suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaştere şi expertiză, precum şi o postură NATO adaptată şi consolidată în regiune. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

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