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CSAT – în şedinţă; pe agendă – implicaţiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră

CSAT – în şedinţă; pe agendă – implicaţiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră

Publicat de Andreea Drilea, 22 octombrie 2026, 05:21 / actualizat: 22 octombrie 2026, 6:31

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte joi în şedinţă, la Palatul Cotroceni.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, şedinţa CSAT, convocată de preşedintele Nicuşor Dan, va avea loc la ora 18:00.

Este prima şedinţă a CSAT la care participă premierul Luca Niculescu şi noii miniştri ai Cabinetului.

În cursul reuniunii, se vor analiza implicaţiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră şi vor fi evaluate măsurile de consolidare a capacităţii de reacţie pentru protejarea apelor teritoriale şi a infrastructurii critice maritime a României, a precizat Administraţia Prezidenţială.

În cadrul şedinţei Consiliului, vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale.

Tot joi, înainte de şedinţa CSAT, Nicuşor Dan se întâlneşte cu preşedintele Comitetului Militar al Uniunii Europene, Sean Clancy.

AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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