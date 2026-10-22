ANSVSA: Primele 300.000 de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare au ajuns în România

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 octombrie 2026, 18:37

O primă tranşă de 300.000 de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare a ajuns astăzi în România, urmând ca alte 800.000 de doze, destinate combaterii variolei ovine şi caprine, să fie livrate etapizat până duminică, 25 octombrie, potrivit unui comunicat al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

‘Procesul logistic a fost deja devansat parţial: o primă tranşă de 300.000 de doze de vaccin destinate combaterii PMR a sosit în România astăzi, 22 octombrie. Restul stocului, până la totalul de 1,1 milioane de doze gratuite (cele 800.000 de doze împotriva VOC), va continua să sosească etapizat în ţară, până duminică 25 octombrie inclusiv. Imunizarea de urgenţă va începe imediat după recepţia completă a vaccinurilor, conform calendarului stabilit’, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, această acţiune este implementată ‘în urma unui dialog tehnic permanent cu structurile de specialitate ale Comisiei Europene, care a permis activarea rapidă a băncilor de vaccinuri ale Uniunii Europene’.

Autoritatea prezintă şi etapele parcurse pentru obţinerea vaccinurilor.

‘Calendarul tehnic şi juridic obligatoriu a fost parcurs riguros de autorităţile de la Bucureşti, procesul debutând pe 21 septembrie cu solicitarea oficială de sprijin către Executivul european. Acesta a continuat cu înaintarea planurilor naţionale detaliate pe 23 septembrie, transmiterea promptă a clarificărilor de conformitate solicitate pe 5 octombrie, iar pe 8 octombrie, Comisia Europeană a activat rezervele strategice de vaccinuri’, se menţionează în comunicat.

În ceea ce priveşte organizarea campaniei, vaccinarea se va desfăşura fără ca proprietarii de animale să fie nevoiţi să depună solicitări.

‘Specialiştii ANSVSA vor începe distribuţia şi vaccinarea propriu-zisă în teritoriu imediat după recepţia oficială a tuturor loturilor. Campania se va desfăşura în mod obligatoriu şi organizat, fără a fi necesară o solicitare scrisă sau formală din partea crescătorilor de animale, pe baza catagrafiei din Baza Naţională de Date. Structurile teritoriale ale DSVSA judeţene au finalizat deja planurile logistice locale, stabilind ca prioritate absolută intervenţia în focarele active şi în zonele de restricţie’, subliniază ANSVSA.

Instituţia precizează că intervenţiile se vor concentra cu prioritate în judeţele Constanţa şi Tulcea.

‘Eforturile logistice masive se vor concentra cu prioritate în judeţele Constanţa şi Tulcea, unde echipele de medici veterinari estimează un termen rapid şi optim de finalizare datorită gradului ridicat de expunere a acestor zone. Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi şi medicii veterinari concesionari vor contacta direct proprietarii pentru a stabili ziua şi intervalul orar al intervenţiei’, se arată în document.

Crescătorii vor trebui să asigure prezenţa la exploataţie şi condiţiile necesare desfăşurării vaccinării.

‘Singura obligaţie a crescătorilor, indiferent de dimensiunea exploataţiei, este să coopereze prin asigurarea prezenţei la exploataţie şi realizarea contenţiei sau grupării animalelor pentru ca inocularea să se desfăşoare rapid şi în siguranţă. La finalul procedurii, statusul imunologic al efectivului va fi validat prin completarea pe loc a unui proces-verbal standardizat, semnat de ambele părţi, datele fiind introduse imediat în sistemul informatic naţional’, precizează Autoritatea.

Totodată, ANSVSA subliniază că vaccinarea va fi gratuită pentru proprietarii de animale.

‘Întregul proces este gratuit pentru proprietarii de animale, stocurile actuale provenind din rezervele de urgenţă ale Uniunii Europene, în timp ce statul român suportă integral de la bugetul naţional toate costurile logistice, de manoperă, deplasarea medicilor veterinari şi echipamentele necesare’, menţionează instituţia.

În ceea ce priveşte impactul asupra comerţului, Autoritatea precizează că această campanie nu afectează exporturile de carcase şi produse lactate provenite de la ovine şi caprine.

Obiectivul campaniei este ridicarea restricţiilor şi reluarea exporturilor de animale vii către statele din afara Uniunii Europene, notează sursa citată.

‘Obiectivul final şi imediat al acestui efort concentrat îl reprezintă salvarea economică a sectorului ovin prin crearea condiţiilor sanitare şi legale necesare ridicării restricţiilor şi reluării exporturilor de animale vii către statele terţe. Această piaţă non-UE absoarbe cea mai mare parte din producţia de ovine a României, urmând ca exporturile către Uniunea Europeană să fie reluate într-o etapă ulterioară. Vaccinarea de urgenţă este un instrument important, recunoscut la nivel internaţional, pentru stingerea rapidă a focarelor şi securizarea teritoriului naţional, contribuind la îndeplinirea condiţiilor sanitare necesare pentru reluarea exporturilor’, subliniază ANSVSA. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)