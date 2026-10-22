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CCR admite sesizarea preşedintelui Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, asupra cadrului emiterii ordonanţei SAFE

CCR admite sesizarea preşedintelui Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, asupra cadrului emiterii ordonanţei SAFE

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 octombrie 2026, 17:25

Curtea Constituţională a admis azi sesizarea preşedintelui Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, cu privire la un posibil conflict juridic, de natură constituţională, între guvern şi parlament, declanşat prin emiterea ordonanţei de urgenţă referitoare la programul SAFE.

În sesizare se arăta că, din analiza cronologiei procedurale şi din conţinutul actelor normative implicate, reiese că guvernul a procedat la extinderea substanţială a proiectului iniţial al ordonanţei, cu adăugarea a 12 articole noi, în dimineaţa zilei de 5 mai, când a avut loc dezbaterea şi votul asupra moţiunii de cenzură.

Sorin Grindeanu aprecia că, prin conduita sa, guvernul nu doar că a intervenit într-un domeniu aflat deja în dezbatere parlamentară, ci a anticipat şi substituit rezultatul procesului legislativ, diminuând rolul parlamentului şi afectând echilibrul constituţional dintre puterile statului.(Rador/ FOTO facebook ccr.ro)

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