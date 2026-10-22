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Elevii intră în vacanţă vineri, după finalizarea cursurilor

Elevii intră în vacanţă vineri, după finalizarea cursurilor

Publicat de Andreea Drilea, 22 octombrie 2026, 12:14

Elevii vor intra în vacanţă vineri, după finalizarea cursurilor, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Anul şcolar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar, cu 34 de săptămâni de cursuri, se va încheia pe 4 iunie 2027.

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar va avea 35 de săptămâni de cursuri, urmând să se încheie pe 11 iunie 2027.

Anul şcolar 2026-2027 se structurează pe intervale de cursuri şi intervale de vacanţă, astfel:

*** intervale de cursuri

* de luni, 7 septembrie 2026, până vineri, 23 octombrie 2026;
* de luni, 2 noiembrie 2026, până marţi, 22 decembrie 2026;
* de luni, 11 ianuarie 2027, până vineri, 12 februarie 2027, respectiv vineri, 19 februarie 2027, sau vineri, 26 februarie 2027, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educaţiei, cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ;
* de luni, 22 februarie 2027, respectiv luni, 1 martie 2027, sau luni, 8 martie 2027, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până vineri, 23 aprilie 2027;
* de miercuri, 5 mai 2027, până vineri, 18 iunie 2027;

*** intervale de vacanţă

* de sâmbătă, 24 octombrie 2026, până duminică, 1 noiembrie 2026;
* de miercuri, 23 decembrie 2026, până duminică, 10 ianuarie 2027;
* o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 15 februarie – 7 martie 2027;
* de sâmbătă, 24 aprilie 2027, până marţi, 4 mai 2027;
* de sâmbătă, 19 iunie 2027, până duminică, 5 septembrie 2027.

Programul naţional ‘Şcoala altfel’ şi Programul ‘Săptămâna verde’ se desfăşoară în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

La clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică şi din învăţământul profesional, în perioadele dedicate programelor ‘Şcoala altfel’ şi ‘Săptămâna verde’ se organizează activităţi de instruire practică urmărind şi scopul acestor programe.

La clasele din învăţământul postliceal, în perioadele dedicate programelor ‘Şcoala altfel’ şi ‘Săptămâna verde’ se organizează activităţi de instruire practică. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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