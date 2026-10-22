Lista medicamentelor compensate, actualizată până la finalul anului

Publicat de Andreea Drilea, 22 octombrie 2026, 07:27

Lista medicamentelor compensate și gratuite va fi actualizată până la sfârșitul anului, a anunțat ministrul sănătății, Alexandru Rogobete.

El a precizat că în mandatul anterior lista a fost revizuită de două ori prin introducerea unor tratamente noi și extinderea indicațiilor terapeutice deja existente.

Rogobete a mai spus că va solicita un audit la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care va analiza fiecare program, precum și cheltuielile pentru medicamentele compensate.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro