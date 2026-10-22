Noii miniştri ai guvernului condus de Luca Niculescu şi-au preluat oficial mandatele de la predecesorii lor

Publicat de Andreea Drilea, 22 octombrie 2026, 07:34

Noii miniştri ai guvernului condus de Luca Niculescu şi-au preluat ieri oficial mandatele de la predecesorii lor.

Schimbările de ştafetă la cinci dintre ministere s-au desfăşurat în prezenţa şefului executivului. Este vorba despre Ministerele Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Afacerilor Externe, Educaţiei, Apărării şi Culturii. Luca Niculescu a subliniat că priorităţile imediate ale executivului sunt rectificarea bugetară, stabilitatea în plan extern, elaborarea legii bugetului de stat şi atragerea banilor europeni.

Are detalii Petruţa Obrejan: Închiderea PNRR până la sfârşitul acestui an este urgenţa numărul unu, spune premierul Luca Niculescu, pentru că aproximativ trei miliarde de euro ar putea ajunge în economia românească, iar după PNRR, actualul executiv se va concentra asupra fondurilor de coeziune şi asupra pregătirii viitorului buget european.

Luca Niculescu: În primul rând, PNRR-ul este urgenţa urgenţelor, trebuie închis foarte rapid, cifrele îmi dau un optimism rezonabil, se vorbeşte de aproximativ trei miliarde de euro care ar putea să intre, apoi şi în egală măsură, fondurile de coeziune şi viitorul exerciţiu bugetar al Uniunii Europene, unde discuţiile sunt în curs.

Reporter: În privinţa pilonului doi de pensii, premierul a precizat că nu există nicio intenţie de a-l modifica, acesta reprezintă aproximativ 12% din PIB şi este necesară menţinerea predictibilităţii asupra economiilor acumulate de populaţie. La Ministerul Apărării, şeful executivului a susţinut că protejarea teritoriului naţional este prioritatea zero, iar noul ministru, Radu Oprea, a vorbit despre necesitatea dezvoltării capacităţii de prevenţie şi de răspuns.

Radu Oprea: Cea mai importantă întotdeauna este prevenţia, este să ştii, să vezi la timp ca să poţi acţiona. Lucrul acesta se întâmplă şi astăzi în România, aţi văzut piloţii români ce rezultate foarte bune au până astăzi. Nu este suficient din punctul nostru de vedere, tocmai acest lucru l-am vorbit cu domnul prim-ministru.

Reporter: Eforturile de apărare şi programele aflate în desfăşurare, inclusiv programul SAFE şi proiectul hub-ului de securitate la Marea Neagră, au fost alte subiecte discutate la Ministerul Apărării.

Rador/FOTO rador.ro