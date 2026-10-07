Noul premier desemnat, Luca Niculescu, invită partidele la dialog

Publicat de Andreea Drilea, 7 octombrie 2026, 08:35

Noul premier desemnat, Luca Niculescu, a invitat partidele parlamentare la dialog pentru formarea majorităţii şi se pregăteşte să înceapă oficial negocierile politice. Decretul privind nominalizarea sa a fost publicat ieri, în Monitorul Oficial, şi au început să curgă cele 10 zile pe care le are la dispoziţie să alcătuiască un Guvern. Luca Niculescu a primit mână liberă de la preşedintele Nicuşor Dan să îşi negocieze fie un cabinet politic, fie unul tehnocrat sau o formulă mixtă. Cheia este la PSD, de ale cărui voturi depinde şi de această dată învestirea noului Executiv. Cum se poziţionează social-democraţii, dar şi celelalte partide din legislativ, ne spune Amalia Bojescu.

Reporter: Conducerea PSD a primit mandat larg de negociere cu premierul desemnat, chiar dacă social-democrații sunt dezamăgiți că nu a fost nominalizat liderul partidului. Sorin Grindeanu spune că participarea PSD la guvernare depinde de acceptarea măsurilor pregătite de social-democrați, principala condiție fiind schimbarea direcției de administrare a țării și a economiei.

Sorin Grindeanu: Să vedem dacă există o dorință reală din partea premierului desemnat de a decupla România de la politicile falimentare marca Bolojan. Partidul Social Democrat nu poate acorda voturi în alb și nici nu poate participa la o construcție politică fără fundamente solide.

Liberalii așteaptă programul de guvernare și echipa propusă de premierul desemnat, apoi vor lua o decizie. PNL consideră că o variantă de miniștri tehnocrați ar fi mult mai ușor de acceptat.

Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL: În eventualitatea în care vom avea un guvern cu componență PSD, atunci sigur că opțiunile noastre se restrâng și discuțiile vor fi mai complicate în interiorul Partidului Național Liberal, pentru a putea da un vot unui astfel de cabinet.

Nici USR nu a luat încă o decizie în privința susținerii sau nu a viitorului cabinet. Formațiunea va analiza programul, echipa de miniștri și majoritatea care îl susține pe Luca Niculescu, transmite președintele Dominic Fritz, care reafirmă că USR nu va vota un guvern cu miniștri PSD sau controlat de social-democrați.

UDMR insistă pentru reluarea colaborării dintre PSD și PNL, întrucât consideră că doar cele două partide pot ajunge la o înțelegere pentru formarea unei majorități. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, spune că a fost contactat de premierul desemnat și așteaptă o discuție despre programul de guvernare și echipa pe care o va propune.

Kelemen Hunor: Până când nu discutăm, nu avem cum să luăm o decizie, nici pro, nici contra. Trebuie să-l ascultăm să vedem ce dorește. Eu cred că va încerca să obțină sprijinul atât celor de la PSD, cât și celor de la PNL, și așa e și normal, altfel nu se poate. Eu încă îmi cresc speranța că va reuși.

UDMR respinge în continuare susținerea unei formule de guvern care să aibă sprijin din partea formațiunilor pe care le consideră extremiste. Alianța pentru Unirea Românilor, exclusă din calculele pentru o majoritate parlamentară, a anunțat deja că nu susține un viitor guvern și consideră că președintele României își depășește atribuțiile constituționale.

Ștefăniță Avrămescu, purtătorul de cuvânt al AUR: Modul în care președintele face desemnări, parcă scoase din joben, nu face altceva decât să întărească și mai mult demersul pe care AUR l-a inițiat. Vom transmite listele pentru semnături, pentru susținerea demersului de suspendare a președintelui și celor de la PSD. Așteptăm să vedem câți se vor alătura acestui demers.

Alți parlamentari care au anunțat deja că nu vor da un vot de încredere viitorului executiv sunt cei de la formațiunea S.O.S.

Rador/FOTO facebook.com/luca.niculescu