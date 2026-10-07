CCR dezbate două conflicte juridice care vizează relaţiile dintre Parlament, Guvern şi ÎCCJ

Publicat de Andreea Drilea, 7 octombrie 2026, 10:40

Curtea Constituţională dezbate astăzi două conflicte juridice majore care vizează relaţiile dintre Parlament, Guvern şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Primul vizează programul SAFE de înzestrare a armatei, iar al doilea la restanţele salariale ale magistraţilor.

Judecătorii CCR ar putea decide astăzi dacă Guvernul a încălcat legea fundamentală atunci când a adoptat ordonanţa de urgenţă referitoare la programul SAFE, după ce fusese demis de Parlament prin moţiune de cenzură.

Sesizarea a fost făcută de preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, care solicită Curţii să constate existenţa unui conflict constituţional între Guvern şi Parlament şi să stabilească ce trebuie făcut pentru revenirea la situaţia prevăzută de lege.

Tot astăzi, Curtea Constituţională este aşteptată să hotărască dacă Guvernul trebuie să plătească restanţe salariale uriaşe către magistraţi, de aproape cinci miliarde de lei, obţinute în ultimii ani prin procese câştigate în instanţă împotriva statului.

Prin reclamaţia formulată de premierul interimar, Ilie Bolojan, Guvernul avertizează că plata integrală şi imediată a acestor bani ar adânci deficitul bugetar şi ar pune în pericol ratingul de ţară.

În ambele conflicte, Curtea Constituţională a dat până acum mai multe amânări.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro