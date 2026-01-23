Prima zi a negocierilor Ucraina-Rusia, mediate de SUA, s-a încheiat la Abu Dhabi

UPDATE – Primele discuţii de la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite (EAU), între negociatori ucraineni, ruşi şi americani s-au încheiat vineri seară, a anunţat preşedinţia ucraineană, înainte de noi discuţii prevăzute sâmbătă, transmite AFP.

‘Negocierile s-au terminat pentru astăzi’, a indicat preşedinţia ucraineană într-un mesaj către jurnalişti, fără a furniza deocamdată detalii despre rezultatul întâlnirii.

Potrivit Reuters, care citează o sursă familiarizată cu subiectul, prima zi a negocierilor între Ucraina şi Rusia, cu medierea Statelor Unite, s-a încheiat vineri la Abu Dhabi. Nici sursa respectivă nu a oferit alte detalii.

Negocierile, menite să conducă la o încheiere negociată a războiului ruso-ucrainean, urmează să fie reluate sâmbătă, pentru a doua şi ultima zi.

Delegaţia ucraineană este condusă de şeful Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov. Din ea mai fac parte liderul grupului parlamentar al partidului prezidenţial ‘Slujitorul Poporului’, David Arahamia, noul şef al administraţiei prezidenţiale Kiril Budanov, şeful Statului Major al armatei, Andrii Gnatov, alţi consilieri politici şi responsabili din serviciile de informaţii.

Delegaţia rusă este condusă de amiralul Igor Kostiukov. Este de asemenea prezent la Abu Dhabi emisarul economic al preşedintelui Putin, Kirill Dmitriev.

Washingtonul este reprezentat de negociatorii săi, Steve Witkoff şi ginerele lui Trump, Jared Kushner, care au venit la Abu Dhabi după ce au avut la Moscova o nouă întâlnire cu preşedintele rus Vladimir Putin.

Witkoff a confirmat că principalul punct de disensiune care împiedică un acord de pace este legat de teritorii, în acelaşi sens exprimându-se şi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a declarat vineri că, pentru încetarea conflictului, trupele ucrainene trebuie să se retragă necondiţionat din întreaga regiune Donbas, formată din provinciile Doneţk şi Lugansk. Armata rusă controlează în prezent circa 80% din Doneţk şi aproape complet regiunea Lugansk. AGERPRES

UPDATE, ora 17:00 – Echipele de negociatori ale Ucrainei, Rusiei şi Statelor Unite au început vineri la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite (EAU), prima lor întâlnire trilaterală în cadrul discuţiilor menite să conducă la o încheiere negociată a războiului ruso-ucrainean, transmite agenţia EFE.

Înainte începerii reuniunii, negociatorii ucraineni au discutat telefonic cu preşedintele Volodimir Zelenski despre chestiunile care urmează să fie abordate şi rezultatele pe care le aşteaptă şeful statului ucrainean. ‘Toată lumea ştie ce trebuie să facă. Am discutat despre cadrul negocierilor, temele şi rezultatul dorit’, a afirmat Zelenski.

El a precizat joi, la o conferinţă de presă la forumul de la Davos după întrevederea avută acolo cu preşedintele american Donald Trump, că problema teritorială rămâne cea mai dificilă dintre temele de negociere şi se va afla în centrul discuţiilor de la Abu Dhabi.

‘Toţi discutăm despre o singură chestiune, care este cea mai dificilă şi nu este încă rezolvată. Cred că la întâlnirile trilaterale părţile îşi pot prezenta reciproc propunerile. Totul se învârte în jurul teritoriului’, a spus preşedintele ucrainean, care până în prezent a refuzat să cedeze Rusiei partea din regiunea Donbas rămasă sub controlul armatei ucrainene, o condiţie cheie pusă de preşedintele rus Vladimir Putin pentru un acord de pace.

Zelenski a semnat vineri dimineaţă un decret privind componenţa echipei de negociere ucrainene. Această delegaţie aflată la Abu Dhabi este condusă de şeful Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov. Din delegaţia ucraineană mai fac parte liderul grupului parlamentar al partidului prezidenţial ‘Slujitorul Poporului’, David Arahamia, noul şef al administraţiei prezidenţiale Kiril Budanov, şeful Statului Major al armatei, Andrii Gnatov, alţi consilieri politici şi responsabili din serviciile de informaţii.

Delegaţia rusă este condusă de amiralul Igor Kostiukov. Este de asemenea prezent la Abu Dhabi emisarul economic al preşedintelui Putin, Kiril Dmitriev.

Statele Unite sunt reprezentate de negociatorii săi, Steve Witkoff şi ginerele lui Trump, Jared Kushner, care au venit la Abu Dhabi după ce au avut la Moscova o nouă întâlnire cu Putin.

Witkoff a confirmat că principalul punct de disensiune care împiedică un acord de pace este legat de teritorii, la fel şi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a declarat vineri că, pentru încetarea conflictului, trupele ucrainene trebuie să se retragă necondiţionat din întreaga regiune Donbas, formată din provinciile Doneţk şi Lugansk. Armata rusă controlează în prezent circa 80% din Doneţk şi aproape complet regiunea Lugansk.

În primele sale declaraţii publice din acest an, preşedintele rus Vladimir Putin a pledat săptămâna trecută pentru o soluţionare negociată ‘cât mai curând posibil’ a conflictului armat din Ucraina, dar şi pentru redeschiderea dezbaterii privind crearea unei noi arhitecturi de securitate la nivel global, dezbatere pentru care a propus ‘opţiuni şi decizii raţionale care ar putea satisface pe toţi în America, Europa, Asia, în lumea întreagă’, în condiţiile în care ‘Rusia este în mod sincer angajată faţă de idealurile unei lumi multipolare.’

‘Ţara noastră aspiră la o pace solidă şi durabilă care să garanteze într-un mod fiabil securitatea tuturor şi a fiecăruia. Însă nu toată lumea, inclusiv Kievul şi capitalele care îl susţin, este pregătită’, a remarcat Putin, făcând referire la susţinătorii europeni ai Ucrainei, cărora le-a reproşat anterior că formulează dinadins cereri inacceptabile pentru Rusia astfel încât să o poată acuza pe aceasta că nu vrea să încheie pacea, cereri precum trimiterea de trupe europene în Ucraina, plata unor ‘reparaţii’ de război de către Rusia sau respingerea oricăror concesii teritoriale din partea Ucrainei.

Atât timp cât alte ţări nu vor înţelege această nevoie, a continuat Putin, Rusia va continua ‘să-şi urmărească obiectivele’, făcând astfel aluzie la continuarea războiului în Ucraina în lipsa unei soluţii acceptabile pentru Moscova. El a descris din nou acest conflict drept o consecinţă a ignorării ‘timp de mulţi ani’ a intereselor legitime ale Rusiei şi a încălcării de către statele occidentale a unei promisiuni conform căreia NATO urma să nu se extindă către est. (Agerpres)

Ucraina, Rusia şi Statele Unite vor purta vineri, în Abu Dhabi, convorbiri de pace tripartite, după o serie de discuţii pe care responsabili americani le-au avut, separat, cu partea ucraineană şi cea rusă.

Toate părţile vorbesc de progrese în negocieri, dar poziţia Rusiei este mai rezervată decât a americanilor şi ucrainenilor.

Reporter: Ciprian Sasu – Convorbirile din Emiratele Arabe Unite au loc după discuţiile purtate de americani cu preşedinţii Ucrainei şi Rusiei. La Davos, preşedintele Donald Trump s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski, care a declarat că au fost convenite garanţiile de securitatea pe care Statele Unite le vor oferi Ucrainei.

Zelenski a mai spus că singurul aspect care rămâne de negociat priveşte chestiunea teritoriilor.

Rusia revendică întreg Donbasul şi o parte din sudul Ucrainei, iar Kievul a respins până acum ideea de a ceda teritorii.

O soluţie de compromis ar fi retragerea ambelor părţi din Donbas, care ar deveni o zonă economică liberă. Nu este însă clar dacă Rusia va accepta o astfel de variantă.

După întrevederea de la Davos, emisarii lui Donald Trump s-au dus la Moscova, unde s-au întâlnit azi-noapte cu Vladimir Putin, care le-a spus că nu se poate ajunge la o reglementarea pe termen lung dacă nu este rezolvată chestiunea teritorială.

Putin a acceptat însă participarea unei delegaţii ruseşti la convorbirile de vineri din Abu Dhabi. Reuters notează că noile convorbiri pe marginea planului de pace american au loc în contextul în care Rusia poartă o intensă campanie aeriană care ţinteşte sistemul energetic ucrainean.

Bombardamentele ruseşti provoacă întreruperi frecvente ale alimentării cu energie electrică şi căldură pentru civili, în condiţiile în care Ucraina traversează o iarnă grea.

