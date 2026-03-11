Pieţele motorinei, grav afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, ameninţă cu o încetinire economică globală

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 martie 2026, 07:08

Preţurile în creştere ale motorinei ameninţă să încetinească activitatea economică globală, deoarece războiul din Orientul Mijlociu pune presiune atât pe aprovizionarea cu combustibil industrial, cât şi pe tipul de ţiţei cel mai potrivit pentru producerea acestuia, au declarat comercianţi şi analişti.

Livrările de motorină au fost reduse de ani de zile din cauza perturbărilor provocate de atacurile ucrainene împotriva rafinăriilor ruseşti şi de sancţiunile occidentale asupra exporturilor Rusiei.

Războiul dintre Israel şi SUA cu Iranul agravează îngrijorările legate de aprovizionare, deoarece Teheranul a perturbat transportul maritim în Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează între 10% şi 20% din aprovizionarea maritimă globală cu motorină.

Pierderea de aprovizionare cu motorină asociată cu perturbările din Strâmtoarea Ormuz este de aproximativ 3 până la 4 milioane de barili pe zi, sau aproximativ 5% până la 12% din consumul total global, a estimat economistul energetic Philip Verleger. Alte 500.000 de barili pe zi de motorină vor fi pierdute din cauza exporturilor blocate de la rafinăriile din Orientul Mijlociu, a adăugat el.

Contractele futures pe motorină din SUA au crescut cu peste 28 de dolari pe baril între 27 februarie şi 10 martie, comparativ cu o creştere de peste 16 dolari pe baril a contractelor futures pe ţiţei din SUA.

Mişcări similare au fost înregistrate în centrul comercial asiatic Singapore şi în centrul european Amsterdam-Rotterdam-Anvers. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)