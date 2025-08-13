Ascultă Radio România Iași Live
Lideri europeni, oficiali ai Uniunii Europene şi ai NATO au programată o videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 august 2025, 16:32

Lideri europeni, oficiali ai Uniunii Europene şi ai NATO au programată, astăzi, o videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump într-o nouă încercare de armonizare a poziţiilor privind oprirea războiului din Ucraina înaintea întâlnirii la nivel înalt Doand Trump – Vladimir Putin de vineri.

România va fi reprezentată de preşedintele Nicuşor Dan. Se încearcă obţinerea unor poziţii puternice în faţa Rusiei, pe fondul temerilor generate de afirmaţiile preşedintelui american că Ucraina va trebui să cedeze teritorii Moscovei, lucru inacceptabil pentru Kiev şi aliaţii europeni.

Potrivit CNN, preşedintele Ucrainei a ajuns deja la Berlin.

Între timp, ministerul rus de externe a catalogat drept „nesemnificativă” întâlnirea de astăzi şi a arătat că, în loc să ajute procesul de pace din Ucraina, Europa mai degrabă îl sabotează.

Pe front, Rusia a înregistrat în ultimele luni progrese constante în faţa Ucrainei.

Institutul American pentru Studii de Război a arătat că Moscova a înregistrat ieri cel mai mare avans zilnic pe teritoriul ucrainean în decurs de peste un an. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

