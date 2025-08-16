Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Internaţional » Lideri europeni, invitaţi la Washington la întâlnirea dintre Trump şi Zelenski

Publicat de Ciumac Natalia, 16 august 2025, 18:28

Lideri europeni au fost invitaţi să participe luni la Washington la întâlnirea la care preşedintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, în urma summitului desfăşurat în Alaska cu preşedintele rus Vladimir Putin, relatează sâmbătă Reuters.

Potrivit declaraţiei date acestei agenţii de o sursă neprecizată, încă nu este clar cine vor fi liderii europeni care vor veni la această întâlnire.

După summitul din Alaska, încheiat fără rezultate concrete, dar cu progrese, potrivit declaraţiilor lui Putin şi Trump, care s-au arătat mulţumiţi de întâlnire, preşedintele american a avut convorbiri telefonice cu omologul său ucrainean şi cu un grup de lideri europeni, respectiv preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer şi secretarul general al NATO Mark Rutte.

‘Toţi am stabilit că cel mai bun mod de a încheia oribilul război dintre Rusia şi Ucraina este să ajungem direct la un acord de pace, care să pună capăt războiului, şi nu o simplă încetare a focului, care adesea nu este respectată. Preşedintele Zelenski va veni la (Washington) D.C., în Biroul Oval, luni după-amiază. Dacă totul merge bine, vom programa apoi o întâlnire cu preşedintele Putin’, a anunţat Trump într-un mesaj pe reţeaua de socializare Truth Social.

‘Am avut o întâlnire extrem de productivă şi am convenit asupra multor puncte. Au mai rămas doar câteva. Unele nu sunt foarte importante. Unul este probabil cel mai semnificativ, dar avem şanse foarte bune să-l soluţionăm’, a rezumat Trump summitul său cu Putin, în declaraţii acordat presei la încheierea summitului din Alaska.

De partea sa, Putin şi-a menţinut poziţia asupra condiţiilor sale pentru încheierea războiului, vorbind din nou despre necesitatea de abordare a ‘cauzelor profunde’ ale acestuia, a ‘preocupărilor legitime’ ale Rusiei şi a restabilirii ‘unui echilibru corect în sfera securităţii în Europe şi în lume’.

Totuşi, el s-a declarat de acord cu Trump că securitatea Ucrainei trebuie ‘asigurată’. ‘Aş dori să sper că înţelegerea la care am ajuns ne va permite să ne apropiem de acest obiectiv şi să deschidem calea către pace în Ucraina’, a adăugat Putin.

El le-a cerut Ucrainei şi susţinătorilor europeni ai acesteia să nu creeze obstacole şi să ‘nu încerce să perturbe progresul incipient prin provocări sau intrigi de culise’.

Într-un interviu acordat apoi postului Fox News, Trump a spus că a discutat cu Putin despre schimburi de teritorii, referindu-se de fapt la cedarea către Rusia a unor teritorii ale Ucrainei ocupate în prezent de armata rusă, şi despre garanţii de securitate pentru Ucraina, adăugând că ei ‘în mare parte sunt de acord’ asupra acestui subiect, dar mai rămâne de obţinut acordul Ucrainei.(AGERPRES/Imagine ilustrativă: Radio Iași)

