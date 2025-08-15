Întâlnire istorică în Alaska între preşedinţi Statelor Unite şi Rusiei, pe tema opririi războiului din Ucraina

Publicat de Ciumac Natalia, 15 august 2025, 18:53

„High Stakes!” – miză mare, a scris preşedintele Trump la plecarea către Alaska. Întâlnirea cu Vladimir Putin este prevăzută pentru ora 22:30, ora României, la Baza Elmendorf Richardson, de lângă oraşul Anchorage.

Liderul american a declarat că această întâlnire va fi una de tatonare, care să deschidă calea către o a doua reuniune, Putin-Zelenski, sau dacă va fi nevoie, Putin-Trump-Zelenski. Donald Trump a spus în avion că scopul său nu este să negocieze ceva în numele Ucrainei, ci să aducă părţile la masa discuţilor, urmând ca apoi Ucraina să decidă singură dacă va ceda sau nu teritorii Rusiei.

Un mesaj oarecum liniştitor pentru Ucraina şi aliaţii europeni, care se tem că preşedinţii celor două super-puteri ar putea impune oprirea războiului prin sacrificarea Kievului.

Sosit deja la Anchorage, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a spus că nu face previziuni. Simbolic, poate, avea un tricou cu însemnele fostei URSS.

Pentru a face pace, preşedintele Putin doreşte anexarea celor patru regiuni ucrainene – Doneţk, Herson, Luhansk şi Zaporijjea, plus recunoaşterea anexării Crimeei, garanţii că Ucraina nu va intra în NATO şi oprirea aprovizionării acestei ţări cu armament occidental.

Preşedintele Trump a spus că vor fi schimburi de teritorii pe care Ucraina va trebui să le accepte, altfel va lupta în continuare.

Avionul lui Putin este prevăzut să aterizeze în Alaska la ora 22:00 ora României, iar Trump îl va întâmpina personal la scară. ( RADOR/ Imagine ilustrativă/ Radio Iași)