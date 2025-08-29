Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Internaţional » China vrea să cumpere mai multe gaze ruseşti via Power of Siberia 1; proiectul Power of Siberia 2 stagnează

China vrea să cumpere mai multe gaze ruseşti via Power of Siberia 1; proiectul Power of Siberia 2 stagnează

China vrea să cumpere mai multe gaze ruseşti via Power of Siberia 1; proiectul Power of Siberia 2 stagnează

Publicat de Lucian Bălănuţă, 29 august 2025, 15:36

China vrea să cumpere mai multe gaze din Rusia via actuala conductă Power of Siberia 1, în condiţiile în care nu au fost făcute progrese cu privire la construirea celei de a doua conducte, Power of Siberia 2, au dezvăluit pentru Reuters două surse din industria energetică.

Energia este aşteptată să ocupe un loc important pe agenda reuniunii de săptămâna viitoare a preşedinţilor rus şi chinez, Vladimir Putin şi Xi Jinping. Cu toate acestea, sursele citate de Reuters spun că este puţin probabil ca la reuniunea din China să fie anunţate progrese cu privire la gazoductul Power of Siberia 2, un proiect cu o valoare de 13,6 miliarde de dolari care ar urma să livreze 50 de miliarde de metri cubi de gaze în nord-vestul Chinei.

În schimb, sursele susţin că China are în vedere majorarea achiziţiilor de gaze via actuala conductă Power of Siberia 1, care se situează la 38 de miliarde metri cubi pe an în prezent.

Timp de peste 50 de ani, Rusia a livrat gaze naturale Europei din vestul Siberiei, livrări care se situau la 180 de miliarde metri cubi pe an şi aduceau Moscovei până la 90 de miliarde de dolari pe an. În 2019, Rusia a început să livreze Chinei gaze de la zăcămintele din estul Siberiei via conducta Power of Siberia 1. Zonele din vestul şi estul Siberiei de unde sunt extrase gaze nu sunt interconectate şi Moscova speră să redirecţioneze gazele din vestul Siberiei spre China prin conducta Power of Siberia 2. Cu toate acestea, în pofida unor discuţii care durează de peste un deceniu, Moscova şi Beijingul nu au ajuns încă la un acord cu privire la preţul gazelor şi finanţarea pentru conducta Power of Siberia 2.

Creşterea producţiei interne de gaze a Chinei precum şi majorarea producţiei regenerabilelor a redus apetitul pentru energie al Beijingului, chiar dacă riscurile geopolitice, precum sancţiunile, fac importurile de gaze pe cale terestră din Rusia mai atractive, susţine Tatiana Mitrova, expertă la Center on Global Energy Policy din cadrul Universităţii Columbia.

O sursă din industria de gaze citată de Reuters a dezvăluit că Gazprom şi China National Petroleum Corporation discută majorarea, cu până la şase miliarde metri cubi pe an, a livrărilor de gaze via conducta Power of Siberia 1. Această majorare al livrărilor ar aduce Gazprom un plus de 1,5 miliarde de dolari pe an, pe baza unui preţ de calcul de 250 de dolari pentru 1.000 de metri cubi de gaze. O a doua sursă a dezvăluit şi ea că PipeChina, firma de stat care gestionează reţeaua de gazoducte din China, a demarat un studiu pentru extinderea infrastructurii interne de transport, în aşteptarea majorării livrărilor de gaze ruseşti via conducta Power of Siberia 1.

Rusia şi China discută majorarea cantităţilor de gaze livrate via Power of Siberia 1 până la 45 de miliarde metri cubi, a spus şi Sergey Sanakoev, directorul Asia-Pacific Research Centre din Moscova, care a fost implicat în discuţiile pe energie dintre Rusia şi China. La rândul său, grupul Gazprom susţine că Power of Siberia 1 poate să transporte mai multe gaze decât capacitarea nominală de 38 de miliarde metri cubi.

‘Asta nu înseamnă că proiectul Power of Siberia 2 va fi abandonat’, a subliniat Sanakoev.

De asemenea, Rusia intenţionează să înceapă să furnizeze gaze Chinei via o conductă din insula Sakhalin, din 2027. Aceste planuri vizează livrarea unei cantităţi de 10 miliarde metri cubi pe an.

(Agerpres/ FOTO generare AI)

Etichete:
#Ucraina: Rusia a lansat un atac de amploare asupra Kievului soldat cu mai mulți morţi şi zeci de răniţi
Internaţional joi, 28 august 2025, 22:55

#Ucraina: Rusia a lansat un atac de amploare asupra Kievului soldat cu mai mulți morţi şi zeci de răniţi

UPDATE – Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe afirmă că Donald Trump este „nemulţumit”, dar nu „surprins” de...

#Ucraina: Rusia a lansat un atac de amploare asupra Kievului soldat cu mai mulți morţi şi zeci de răniţi
Sute de morţi este noul bilanţ al inundaţiilor din ultimele ore din Pakistan
Internaţional joi, 28 august 2025, 11:43

Sute de morţi este noul bilanţ al inundaţiilor din ultimele ore din Pakistan

Sezonul musonic devastator din Pakistan a adus numărul total de morţi la 805 la nivel naţional, după ce cel puţin 15 persoane şi-au pierdut...

Sute de morţi este noul bilanţ al inundaţiilor din ultimele ore din Pakistan
Consiliul de Securitate al ONU: Foametea din Gaza este o ‘criză provocată de om’
Internaţional joi, 28 august 2025, 06:56

Consiliul de Securitate al ONU: Foametea din Gaza este o ‘criză provocată de om’

Toţi membrii Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, cu excepţia Statelor Unite, au declarat miercuri că foametea din Gaza este o...

Consiliul de Securitate al ONU: Foametea din Gaza este o ‘criză provocată de om’
(UPDATE) Liderii europeni au reconfirmat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova şi pentru rezistenţa în faţa ameninţărilor Rusiei
Internaţional miercuri, 27 august 2025, 19:57

(UPDATE) Liderii europeni au reconfirmat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova şi pentru rezistenţa în faţa ameninţărilor Rusiei

UPDATE, ora 18:40 –  Astăzi, când Republica Moldova aniversează 34 de ani de la proclamarea independenţei faţă de Uniunea Sovietică,...

(UPDATE) Liderii europeni au reconfirmat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova şi pentru rezistenţa în faţa ameninţărilor Rusiei
Internaţional miercuri, 27 august 2025, 19:54

SUA: Trei morţi într-un atac armat la o şcoală catolică din Minneapolis, inclusiv atacatorul

O şcoală catolică din oraşul american Minneapolis din Minnesota a fost scena unui atac armat miercuri, a anunţat guvernatorul acestui stat din...

SUA: Trei morţi într-un atac armat la o şcoală catolică din Minneapolis, inclusiv atacatorul
Internaţional miercuri, 27 august 2025, 13:44

Liderii Franţei, Germaniei şi Poloniei merg la Chişinău pentru a sprijini parcursul european al Republicii Moldova

Liderii Franţei, Germaniei şi Poloniei merg azi la Chişinău, la invitaţia preşedintei Maia Sandu, pentru a sprijini parcursul european al...

Liderii Franţei, Germaniei şi Poloniei merg la Chişinău pentru a sprijini parcursul european al Republicii Moldova
Internaţional miercuri, 27 august 2025, 12:02

UE: Astăzi, Republica Moldova îşi sărbătoreşte libertatea şi dreptul de a decide singură asupra viitorului său

Uniunea Europeană a transmis un mesaj de felicitare Republicii Moldova, cu ocazia Zilei Independenţei, reafirmând sprijinul ferm pentru parcursul...

UE: Astăzi, Republica Moldova îşi sărbătoreşte libertatea şi dreptul de a decide singură asupra viitorului său
Internaţional miercuri, 27 august 2025, 05:46

Emmanuel Macron, Friedrich Merz şi Donald Tusk, aşteptaţi la Chişinău, la împlinirea a 34 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova faţă de URSS

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul polonez Donald Tusk sunt aşteptaţi astăzi la Chişinău, cu...

Emmanuel Macron, Friedrich Merz şi Donald Tusk, aşteptaţi la Chişinău, la împlinirea a 34 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova faţă de URSS