#alegeriSUA Renumărare a voturilor în statul Georgia

Publicat de , 6 noiembrie 2020, 18:21

Statul american Georgia, unde democratul Joe Biden şi preşedintele republican Donald Trump sunt aproape la egalitate în scrutinul prezidenţial american, va efectua o renumărare a voturilor, potrivit secretarului de stat local Brad Raffensperger, transmite AFP.

Cursa în Georgia ”rămâne prea strânsă”, a declarat Brad Raffensperger în timpul unei conferinţe de presă la Atlanta. ”Fiind o diferenţă atât de redusă, vom avea o renumărare în Georgia”, a anunţat acesta.

Potrivit CNN, în acest stat Joe Biden şi Donald Trump au fiecare aproximativ 49,4% din voturi numărarea a circa 99% din buletine.

Dar, conform aceluiaşi post, candidatul democrat conduce în alte trei state unde numărarea voturilor încă nu s-a încheiat, respectiv Pennsylvania, Arizona şi Nevada, şi mai are nevoie doar de 17 din cei 270 de electori care îi asigură câştigarea scrutinului. (Agerpres)

Candidatul democrat la Preşedinţia Statelor Unite, Joe Biden, pare a fi cu un pas mai aproape de victorie, după ce a preluat conducerea într-unul din statele care încă se dispută, Georgia.

Numărarea voturilor continuă, însă, la trei zile de la alegerile prezidenţiale şi încă nu se poate spune cu siguranţă cine va fi următorul lider de la Casa Albă.

Joe Biden a preluat conducerea în Georgia, unde după numărarea a 99% din sufragii are cu aproape 1.000 de voturi mai multe decât preşedintele Donald Trump. Georgia, care are 16 electori, este unul dintre cele cinci state cheie în care nu s-a încheiat numărarea voturilor, celelalte fiind Pennsylvania cu 20 de electori, Carolina de Nord cu 15, Nevada cu 6 şi Arizona cu 11. Fox News, o televiziune apropiată republicanilor, estimează că Joe Biden nu mai are cum să piardă Arizona, astfel încât şi-a asigurat în acest moment 264 de electori din cei 270 necesari, ceea ce înseamnă că o victorie în Georgia ar fi decisivă. Pe de alta parte, CNN, o televiziune care l-a criticat frecvent pe preşedintele Donald Trump, este mai prudentă şi nu dă ca sigură victoria lui Biden în Arizona, estimând că acesta are până acum 253 de electori, situaţie în care o victorie în Georgia nu ar tranşa cursa pentru Casa Albă. Totodată, Biden conduce şi în cursa pentru Nevada.

Amintim că, potrivit sistemului american, electorii sunt desemnaţi de state în funcţie de votul majoritar din fiecare dintre acestea. În timp ce numărarea voturilor continuă, simpatizanţi ai preşedintelui Trump s-au mobilizat şi au ieşit în stradă, acuzând o fraudă a democraţiilor, ai căror votanţi au organizat la rândul lor propriile demonstraţii. Şi preşedintele american a revendicat din nou victoria şi a denunţat o fraudă, fără a prezenta însă vreo dovadă.

*

În Statele Unite au avut loc acum trei zile şi alegeri pentru Camera Reprezentanţilor, controlată până acum de democraţi şi alegeri parţiale pentru Senat, care în prezent este dominat de republicani. Până în acest moment democraţii şi-au ajudecat 208 din cele 218 mandate necesare pentru a deţine majoritatea în Camera Reprezentanţilor, iar republicanii 196 – potrivit CNN. În ceea ce priveşte configuraţia Senatului ambele partide au acum câte 47 de senatori din 100.

(Rador/FOTO radioiasi.ro)