#InfoEconomic: La Iași, premieră națională: cei care doresc pot să-și repare singuri telefoanele mobile în primul service GSM cu regim self-service. Inițiativa aparține lui Marian Abutoaiei, antreprenor în domeniu

Publicat de hdaraban, 19 august 2025, 12:43

Potrivit unei statistici, la nivel național, sunt peste 1800 de service-uri GSM. Deși e văzută ca o zonă de business atomizată, ea răspunde unui număr mare de potențiali clienți. Justificare vine și din faptul că se înregistrează o rată de penetrare a telefonului mobile de 120%, adică fiecare român are cel puțin 1,2 telefoane.

În acest context, ca o premieră națională, este deschiderea primului service GSM din România cu regim de self-service. Inițiativa are ca scop și promovarea dreptului la reparație în conformitate cu directiva europeană privind normele comune de promovare a reparării bunurilor.

Ideea și punerea ei în practică aparțin unui antreprenor în domeniu, Marian Abutoaiei. În interviul acordat lui Horia Daraban, interlocutorul vorbește despre trei elemente esențiale pentru succesul în afaceri: să oferi un serviciu de care clientul să fie mulțumit, să ai o echipă competentă și bine pregătită și „să ai o imagine bună, să fii tu acel profesionist pe care oamenii îl văd și spun: da, pare de încredere și apelez la el, pentru că e ceea ce trebuie”.

Horia Daraban: De unde e ideea unui spațiu în care cineva care are nevoie își poate repara telefonul mobil?

Marian Abutoaiei: Cam toate ideile și soluțiile pe care le-am pus în practică în ultimii ani au fost inspirate de realitate. Au fost inspirate din analiza pieței și mai ales a comportamentului clienților pe care noi îi avem. Avem ceva ani de experiență, 27 mai exact, , și de fiecare dată am fost atenți la acest gen de detalii.

În ultimii ani, am observat un comportament, știm că noi, românii, suntem meșteri prin definiție, ceea ce nu e rău, pentru că îți pui în practică un hobby, o pasiune, dar nu tot timpul rezultatele sunt și pozitive. În acest sens, vreau să fiu mai concret, este vorba de acei clienți care apăreau aproape săptămânal, aș putea zice, la noi în service, cu un telefon parțial desfăcut și spuneau „mi-am cumpărat de pe internet un display și am vrut să mi-l schimb singur, pentru că am văzut pe YouTube un video și mi s-a părut simplu”. Și l-am întrebat, „ați avut ceva, scule, unelte sau cum ați procedat?” „Păi, nu prea.”, Din păcate, neavând pregătirea necesară și, mai ales, experiența și neștiind pașii și procedurile și, bineînțeles, ustensilele sunt foarte importante, rezultatul a fost unul spre dezastruos; adică, în loc să se rezume la o cheltuială inițială minimă cu o înlocuire de componentă, a ajuns să distrugă mai tare telefonul și astfel, ca soluție, a ajuns la noi.

Horia Daraban: Deci deschiderea unui astfel de atelier, ca să spunem așa, vine în urma unor solicitări, a ceea ce se întâmplă în piață, a cererii din partea clienților?

Marian Abutoaiei: Exact, deci n-a fost o invenție, a fost pur și simplu inspirată din realitate, clienți care au venit în magazin.

Horia Daraban: Este o idee care se regăsește în alte țări sau este specifică spațiului nostru?

Marian Abutoaiei: Povestea este mai lungă, a plecat din America, acum vreo trei ani, de la brand-ul Apple, pentru că ei sunt foarte închiși ca și ecosistem. Nu îți dădeau voie, pe vremea respectivă, să îți repari dispozitivul decât în cadrul serviciilor autorizate. Și prețurile nu erau mici, uneori, prețul ajungea peste 80-90% din prețul telefonului, ceea ce era foarte descurajator pentru utilizator.

Au apărut foarte multe voci din diferite direcții, din partea celor care lucrează în domeniu și, la presiunea opiniei publice, Apple a simțit nevoia să dea un răspuns acestui curent de „right to repair”, dreptul de a-ți repara dispozitivul, pentru că tu ești proprietarul lui, tu l-ai achiziționat, este dreptul tău, nu ești obligat, neapărat, printr-un contract să faci service doar acolo. Și astfel, ca răspuns pentru piață și, probabil, că au fost și o presiune în spate, psihologică și de imagine, cred, ei au scos acest serviciu de „self-service repair”, varianta Apple.

Acest serviciu constă în faptul că îți pun la dispoziție de pe site-ul lor specializat piese și componente să le achiziționezi tu, trebuie să îți închiriezi echipamentele, să plătești o sumă destul de mare de a le închiria, adică vreo 1000 și ceva de euro și piesa, adică bateria sau display-ul, pentru că astea sunt cel mai des schimbate pe piață.

Ideea a fost salutată, dar nu a fost prea practică, pentru că nu îți prea permiți să îți închiriezi echipamentele alea de 1000 și ceva de euro și să schimbi tu display-ul, dar a fost un pas. Imediat după asta, a urmat și Samsung, cam cu același concept, dar echipamentele sunt mai ieftine și noi am urmărit, bineînțeles, fiind în domeniu, practic, dacă, într-adevăr, este realizabil ce au scos pe piață.

Dar am venit cu un alt concept la noi în Iași, fiind primul cu un concept de acest gen din România, în care noi punem la dispoziție workdesk-ul, acel spațiu de lucru echipat complet în care respectivul solicitant client vine și are la dispoziție timp de o oră sau de două, un spațiu dedicat cu toate echipamentele, ustensilele și tot ce este nevoie și, bineînțeles, o consultanță minimă și instructajul, bineînțeles, mai ales pe partea de siguranță, în care el poate să-și schimbe piesa respectivă.

Horia Daraban: Referitor la ideea de afacere și aplicată la ceea ce înseamnă service-ul GSM, cum a evoluat această afacere, această idee și prin prisma avansului tehnologic semnalat de-a lungul anilor?

Marian Abutoaiei: Când m-am apucat eu de acest business, bineînțeles că nu a fost inițial o afacere, a fost o pasiune. Eram student, și am început să cochetez cu electronica încă din clasa a șasea, deci din anii ‘80. Am prins exact acel moment când s-a lansat telefonia mobilă în România, în ‘97-‘98, am evoluat o dată cu ea.

Pe vremuri, echipamentele erau destul de mari, aproximativ 500 de grame era un telefon și, cu timpul, tehnologia s-a miniaturizat și, bineînțeles, au devenit mult mai performante, ajungând ca la un telefon să devină smartphone. Am ținut pasul cu fiecare evoluție tehnologică, pentru că am fost nevoiți și a fost și o provocare pentru mine ca om tehnic și ca antreprenor, în primul rând, dar a conferit și un farmec acestui business, pentru că nu te plictiseai. În fiecare an apăreau tehnologie nouă, generații noi de telefoane, dacă erai printre primii care reușeai să găsești soluții, să le rezolvi sau să le repari, cu siguranță business-ul avea un aport pozitiv din punct de vedere financiar.

Deci a fost greu la început, a devenit o ciclicitate, ca o dată la doi, trei ani să apară un telefon nou, dar acum, apare în fiecare an. Ne-am obișnuit cu acest stil al producătorilor, știm că-i specific și economiei de consum și noi ne-am adaptat și tot timpul suntem pregătiți să ținem pasul cu tehnologia.

Horia Daraban: Rapiditatea apariției elementelor noi de tehnologie creează provocări în acest tip de afaceri, în sensul că un singur atelier într-un singur loc sau o rețea de astfel de ateliere și care să aibă relevanță la nivel național?

Marian Abutoaiei: Inițial, am gândit să o dezvolt din punct de vedere fizic, adică să deschidem mai multe magazine, mai multe puncte de lucru. Asta s-a întâmplat în anii 2000-2005, am avut două sau trei puncte de lucru în Iași și nu numai, dar pentru că în timp s-a accentuat nevoia de personal, de forță de muncă, din anii 2005, au început să migreze masiv mulți români către vest, știm că s-a ajuns la vreo 5 milioane, ceea ce ne-a afectat pe noi ca antreprenori locali, care doream să progresăm sau să avansăm aici, pe piața locală.

Acest lucru s-a întâmplat până în 2011 și am schimbat strategia de a ne dezvolta un punct de lucru mai solid, cu mai mulți angajați și să preluăm încet, încet de pe piața locală și din național. Adică, în momentul de față, serviciile noastre reprezintă cam 10% clienți naționali pe care noi îi preluăm prin servicii de curierat sau prin easybox și, bineînțeles, avem clienții proximi, din Iași.

Horia Daraban: Plecând de la ce ați spus dumneavoastră, ce contează, ce ocupă primul plan, calitatea, pregătirea angajaților sau dotarea serviciului?

Marian Abutoaiei: Este un ecosistem care ține de fiecare element pe care tu l-ai menționat. Tot timpul, când e vorba de business, eu cel puțin, din punctul meu de vedere, ca antreprenor, mă transpun în locul clientului și mă pun în locul lui și trebuie să fiu foarte atent la sensibilitățile lui. În cazul nostru, ca service GSM, pe locul întâi este vorba de încredere, este vorba de reputație, pentru că telefonul nu este doar un obiect personal tehnic, el conține informații personale unice, fotografii, video-uri, documente de business sau personale și, în momentul când ai telefonul lăsat într-un service, îți pui de mai multe ori întrebarea „oare merg unde trebuie, oare va fi reparat corect, o să mai funcționeze sau mă duc cu o problemă minoră și poate și plec cu mai multe și nefuncțional?”

Cazuri din acest gen, din păcate, au fost și au afectat foarte mult imaginea service-urilor GSM, în general, nu toate, nu generalizăm acum, dar clienții sunt foarte sensibili la încredere, la timpul de execuție, bineînțeles, la costuri și la calitatea și fiabilitatea lucrării, pentru că, în momentul când efectuezi o reparație asupra unui dispozitiv, bineînțeles că te aștepți să ai și o garanție, nu să îl repari acum și peste o săptămână, două, trei, să ai o altă problemă sau aceeași.

Horia Daraban: Prin prisma abundenței, fie și dacă ne raportăm la modelele de telefoane mobile, afacerea poate fi definită ca fiind una de nișă sau una care poate căpăta amploare?

Marian Abutoaiei: Nu poate fi un business de masă, să spunem cum sunt cafenele „to go” sau altceva, care sunt în trend în ultimii cinci ani, dar nici un business de nișă, aș putea spune. Noi, ca service-uri GSM, avem o responsabilitate mare, dar adresabilitatea este enormă. Cam toți avem un telefon mobil, minimum.

Conform unei statistici de acum câțiva ani în urmă, nu mulți, avem o rată de penetrare a telefonului mobile de 120%, adică fiecare român are cel puțin 1,2 telefoane. Noi toți mai avem câte un telefon de rezervă â, toți avem telefoane și toți depindem de ele. În ziua de astăzi, dacă ți se strică telefonul, cam ești legat de mâini și de picioare, pentru că nu poți să comunici cu colegii de muncă, de business, cu familia nici nu mai zic. Dacă două ore ai telefonul închis, ești dat dispărut. Deci avem o responsabilitate. La nivel național, conform unei statistici a unui partener cu care lucrăm, sunt aproximativ 1800 de service-uri GSM.

Deci nu este un business de nișă, dar nici de masă. Este pentru o masă destul de mare de clienți.

Horia Daraban: Este o piață atomizată, în schimb.

Marian Abutoaiei: Da, aș putea spune că da. Și are un potențial foarte mare, dar eu cred, în continuare, că dezvoltarea ei se duce către calitate, în primul rând, nu către masă. Bineînțeles că de fiecare dată când merg în vacanță, într-un city break, în Europa sau în afară, fără să vreau, analizez ce fac alții în alte zone și observ că dezvoltarea asta de masă uneori este dăunătoare în raport cu calitatea.

Adică, în țări din vestul Europei, vezi foarte multe service-uri, dar nu sunt focusați pe calitate. Dar asta intră foarte mult în schimbarea mindset-ului și a psihologiei utilizatorului de telefon. Mulți, pentru că au avut o experiență negativă, neplăcută într-un service GSM, au preferat ca pe viitor, când s-a întâmplat ceva, să nu îl mai repare, să meargă să își cumpere altul. Ceea ce nu este ok, atât pentru economia noastră circulară și din punct de vedere al deșeurilor electronice, cât și pentru această nișă sau aceste service-uri GSM. Toți am putea fi prosperi în acest ecosistem, dacă ne facem treaba cum trebuie.

Horia Daraban: Există câteva lecții învățate care rămân prin prisma a ceea ce ați întâlnit de-a lungul timpului ca antreprenor. Care sunt aceste lecții?

Marian Abutoaiei: Este vorba despre acei piloni foarte importanți într-un business: în primul rând, să faci lucrul corect. Este esențial ca, atunci când oferi un serviciu, pentru că un serviciu este mai greu de vândut decât un produs, să oferi un serviciu la care tu să fii sigur că ai făcut tot ceea ce ai putut să faci și clientul să fie mulțumit, pentru că ți-l fidelizezi pe termen lung.

Și aici îți dau și un exemplu: eu am început când eram student, în cămin, pe vremea respectivă, și clienții de atunci, care erau studenți, acum, vin la noi în magazin împreună cu ai lor copii, care au 20 și ceva de ani și spun, „la acest domn vin de pe vremea când eram student”. Ceea ce mă face să fiu mândru. Deci, în primul rând, este vorba de calitatea serviciilor, seriozitatea de care tu trebuie să dai dovadă față de clienții tăi.

Să-ți faci o echipă bine pregătită, să ai o echipă de încredere; este esențial, nu poți să avansezi sau să oferi servicii bune fără o echipă care să te ajute din spate. Datoria ta de antreprenor e să ți-i pregătești. Este o pregătire perpetuă, îți spuneam și mai devreme că avem provocări în fiecare an. Dacă nu ții pasul cu noile tehnologii, rămâi în urmă, te plafonezi. Vin generații noi de telefoane și dacă tu nu ești pregătit de dinainte, deja nu poți să le repari. Deci, ca să recapitulez, este vorba în primul rând de servicii de calitate, seriozitatea față de client, o echipă solidă în spate și bine pregătită și aș mai putea adaug, să ai o imagine bună, să fii tu acel profesionist pe care oamenii îl văd și spun „da, pare de încredere și apelez la el, pentru că e ceea ce trebuie”.

Horia Daraban: În acest domeniu, are loc inteligența artificială și dacă da, ce rol i se poate aloca, ce rol este văzut pentru aceasta?

Marian Abutoaiei: Îmi place să testez noile tehnologii și, bineînțeles, când a apărut în 2022, am zis, „va schimba lumea din multe puncte de vedere”. Și bineînțeles că am început să testez și să implementez și în business ca antreprenor, adaptând nevoilor și fluxurilor din GSM.

Nu o să ajungă să apară roboții să repare telefoane, dar, în schimb, inteligența artificială te poate ajuta în foarte multe direcții cu foarte multe tool-uri. Astfel, tu poți să salvezi timp și mai ales bani și să fii un service mai calitativ. Aici mă refer la relația cu clienții.

Poți să-ți faci diferite automatizări în social media să-ți răspundă, să realizeze o conexiune cu clientul mult mai rapidă, pentru că clienții vor răspunsuri rapide și prompte. Aici poate să te ajute multe soluții delegate de AI.

Sunt în curs de implementare pe partea de learning. Spuneam că trebuie neapărat timp să-ți pregătești oamenii și eu confer foarte multă atenție în pregătirea angajaților mei și folosesc tool-uri cu AI și încerc să-i învăț atât optic, să citească text, cât și audio, prin podcast-uri, cât și vizual, făcând video-uri. Deci, dacă vrei și ai imaginație, AI-ul poate să se integreze cam în orice business.

Horia Daraban: Ca o concluzie, o recomandare pentru antreprenorul de astăzi, pentru antreprenorul de mâine?

Marian Abutoaiei: Trebuie să fii focusat pe nevoile clientului. Dacă vrei să faci un business pe termen lung și să fie și sustenabil, trebuie să fii focusat și pe cifre. Business-ul, afacerea în sine, prin definiție, trebuie să aducă profit. E bine să pui suflet, să pui emoții în ceea ce faci, să transmiți mai departe către clienții tăi, dar dacă nu ești atent la cifre, nu poți să rămâi doar cu un hobby. Va duce la faliment. Deci, trebuie să faci o balanță între calitate, servicii bune către client, să faci ceea ce trebuie, dar și cifrele să le ții într-o balanță ca să aducă un profit.

Varianta audio a interviului: