Iași: 19 și 20 dec., ora 19:00, Concertul de Crăciun al Filarmonicii Moldova

VINERI, 19 decembrie 2025, ora 19:00 - Casa de Cultură a Studenților Iași SÂMBĂTĂ, 20 decembrie 2025, ora 19:00 - ATRIUM PALAS MALL Orchestra simfonică și Corul academic „Gavriil Musicescu” – conduse de maestrul CRISTIAN SANDU, Dirijorul corului: CONSUELA RADU-ȚAGA

Publicat de dvlad, 15 decembrie 2025, 15:33



CONCERT VOCAL-SIMFONIC DE CRĂCIUN

VINERI, 19 decembrie 2025, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași

SÂMBĂTĂ, 20 decembrie 2025, ora 19:00 – ATRIUM PALAS MALL

Ca în fiecare an, Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită să pășiți în atmosfera magică a sărbătorilor printr-un concert minunat, unde sunetele orchestrale se împletesc cu emoția vocilor

pentru a crea o seară de neuitat!

Vă așteptăm VINERI, 19 decembrie 2025, începând cu ora 19:00 la Casa de Cultură a Studenților Iași , la Concertul vocal-simfonic de Crăciun!

Cele două ansambluri – Orchestra simfonică și Corul academic „Gavriil Musicescu” – conduse de maestrul CRISTIAN SANDU, vă vor încânta cu un program extraordinar cu tematică de Crăciun.

Dirijorul corului: CONSUELA RADU-ȚAGA

Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă” nr.29, sau on-line pe www.bilete.ro

SÂMBĂTĂ, 20 decembrie 2025, începând cu ora 19:00, Filarmonica MOLDOVA va susține acest minunat Concert vocal-simfonic de Crăciun și la ATRIUM PALAS MALL!

La acest eveniment, intrarea publicului este LIBERĂ!