Iași: 19 și 20 dec., ora 19:00, Concertul de Crăciun al Filarmonicii Moldova
VINERI, 19 decembrie 2025, ora 19:00 - Casa de Cultură a Studenților Iași SÂMBĂTĂ, 20 decembrie 2025, ora 19:00 - ATRIUM PALAS MALL Orchestra simfonică și Corul academic „Gavriil Musicescu” – conduse de maestrul CRISTIAN SANDU, Dirijorul corului: CONSUELA RADU-ȚAGA
Publicat de dvlad, 15 decembrie 2025, 15:33
CONCERT VOCAL-SIMFONIC DE CRĂCIUN
VINERI, 19 decembrie 2025, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași
SÂMBĂTĂ, 20 decembrie 2025, ora 19:00 – ATRIUM PALAS MALL
Ca în fiecare an, Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită să pășiți în atmosfera magică a sărbătorilor printr-un concert minunat, unde sunetele orchestrale se împletesc cu emoția vocilor
pentru a crea o seară de neuitat!
Vă așteptăm VINERI, 19 decembrie 2025, începând cu ora 19:00 la Casa de Cultură a Studenților Iași , la Concertul vocal-simfonic de Crăciun!
Cele două ansambluri – Orchestra simfonică și Corul academic „Gavriil Musicescu” – conduse de maestrul CRISTIAN SANDU, vă vor încânta cu un program extraordinar cu tematică de Crăciun.
Dirijorul corului: CONSUELA RADU-ȚAGA
Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă” nr.29, sau on-line pe www.bilete.ro
SÂMBĂTĂ, 20 decembrie 2025, începând cu ora 19:00, Filarmonica MOLDOVA va susține acest minunat Concert vocal-simfonic de Crăciun și la ATRIUM PALAS MALL!
La acest eveniment, intrarea publicului este LIBERĂ!