Focșani, 5-14 septembrie 2025 Festivalul Internațional Classic for Teens ediția a 6-a

Între 5 și 14 septembrie 2025, municipiul Focșani găzduiește cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internațional Classic for Teens, singurul festival de muzică clasică din România dedicat direct tinerilor.

Organizat de Asociația PropatriaVOX și finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, evenimentul beneficiază de susținerea Primăriei Municipiului Focșani și al Consiliului Județean Vrancea.

Sub direcția artistică a pianistei româno-franceze Mara Dobrescu, evenimentul reunește peste 100 de artiști și formatori din 12 țări (Brazilia, Japonia, Franța, Italia, Elveția, Serbia, Grecia, Portugalia, China, Venezuela, Ucraina și România) și aduce publicului 8 concerte internaționale, 8 masterclass-uri gratuite, 2 conferințe , 3 expoziții tematice și activități educaționale și civice.

Classic for Teens este nu doar un festival artistic, ci o veritabilă sărbătoare comunitară care implică activ tinerii din Focșani și din întreaga țară, contribuind la dezvoltarea lor personală și profesională, dar și la coeziunea culturală locală, t oate evenimentele din festival fiind cu acces gratuit pentru public.

Orchestra de Cameră a Conservatorului Santa Cecilia din Roma, cea mai veche instituție muzicală din Europa, participă pentru al treilea an consecutiv la acest festival și va susține două concerte la sala Balada, joi, 11 septembrie și concertul de închidere, pe 14 septembrie, sub bagheta dirijorului grec Vassilis Tsiatsianis, alături de soliștii Diletta di Cosimo, Chen Jinmin și violonistul sârb Ilija Marinkovic. Invitat special, concertmaistrul Miksa Irányossy Knoblauch, prim violonist al Orchestrei Naționale a Portugaliei.

Solista Teodora Brody va cânta jazz vineri, 12 septembrie, de la ora 19:00 , la Teatrul Municipal, alături de chitaristul Călin Grigoriu și violoncelistul Andrei Kivu.

Teodora Gheorghiu , soprană de talie internațională, născută în România, va deschide festivalul, pe 5 septembrie, de la ora 19:00, la Teatrul Municipal Mr. Gh. Pastia, alături de pianista Mara Dobrescu și violonistul Romuald Grimbert – Barr é .

Un alt eveniment notabil în festival va fi concertul pianistului Cătălin Răducanu , care își va începe ediția a III-a a Turneului Național Un artist, un pian, un țambal la Focșani, tot la Teatrul Municipal Mr. Gh. Pastia, luni, 8 septembrie, de la ora 19:00 . El va cânta pentru focșăneni la pian și la țambal, versatilitatea sa artistică fiind deja cunoscută.

Pe 13 septembrie , spectatorii care vor veni la Teatrul Municipal vor porni într-o călătorie pe urmele sunetului, de la Rachmaninov la Gershwin cu c larinetistul Emil Vișenescu și pianista Oxana Corjos.

Festivalul îmbină diverse stiluri muzicale de la recitalul Duo vent d’Est al violonistei Gaëtane Prouvost și al țimbalistului Ludovit Kovac , muzicieni francezi, care va avea loc pe 6 septembrie la Teatrul Pastia , până la spectacolul de muzică romantică și balet Romance & Cinema cu artiști ai Operei din Brașov, soprana Alina Ichim, baritonul Alexandru Chiriac și balerinii Girati Sergiu și Muramatsu Luna (Japonia), la pian, Valentin Vasilache. Prezintă și recită, actrița Simona Manole, la Sala Balada.

Masterclass-urile de pian, vioară, canto liric și compoziție se desfășoară între 4 și 12 septembrie. Printre profesorii invitați se numără Mara Dobrescu (Franța), Lea Pavarini și Claudio di Segni de la Conservatorul Santa Cecilia, Romuald Grimbert-Barré (Franța), Teodora Gheorghiu (Elveția), Ilija Marinkovic (Serbia), Alexandra Cherciu (România).

„ Classic for Teens nu este doar un festival, ci o platformă de creștere și co-creare artistică. Fiecare ediție demonstrează că muzica are puterea de a uni generații, culturi și comunități ”, a declarat Mioara Moraru, președintele Asociației PropatriaVOX .

O noutate a ediției din acest an este lansarea unei serii de podcasturi dedicate festivalului , realizate de Carla Boboc și Mihai Ivașcu , care vor oferi publicului o incursiune inedită în culisele evenimentelor și în universul artiștilor invitați.

Festivalul va fi prezentat de actrițele Cristina Cristian și Daria Boboc , două tinere talente locale care vor aduce energie, profesionalism și entuziasm pe scena fiecărui eveniment.

Classic for Teens a ajuns să fie recunoscut ca singurul festival de muzică clasică din România care se adresează direct tinerilor. Din 2019 până în prezent, a atras peste 250 de artiști din 9 țări, a organizat 40 de concerte live și a avut peste 8.000 de spectatori prezenți fizic la evenimente și peste 20.000 de vizualizări online.

Mai bine de 150 de tineri voluntari participă anual la organizarea logistică a festivalului, transformându-l într-o platformă de formare în management cultural și leadership civic pentru liceeni și studenți.

Detalii despre artiști pot fi consultate pe site-ul oficial: www.classicforteens.eu .

E-mail: info@classicforteens.eu

facebook: https://www.facebook.com/classicforteens

Instagram: https://www.instagram.com/classicforteens?igsh=aDA1dGszejNvbXBo

TikTok: https://www.tiktok.com/@classicforteens5?_t=ZN-8zNpeozsAy6&_r=1

Parteneri: Conservatorul de Muzica Santa Cecilia- Roma, Confindustria Romania, Festivalul International Propatria- Tinere Talente Romanesti, Teatrul Municipal Focșani, Asociația culturală româno-italiană Propatria, Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti, Colegiul National Dinu Lipatti-București, Liceul vocațional Tudor Ciortea-Brașov, Biblioteca Metropolitana București, Liceul de arte Gh. Tattarescu, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, Universitatea Transilvania-Facultatea de Muzica, Hubart Agency, Asociația Pro Contemporania, Ansamblul Țara Vrancei, Stagiunea concertistica Rondino, Maison Florus, Colegiul Economic Mihail Kogalniceanu Focșani, Colegiul National Pedagogic Spiru Haret Focșani, Colegiul National Al.L. Cuza Focșani, Colegiul National Unirea Focșani, Consiliul Județean al Elevilor Vrancea, Partida Romilor Pro-Europa

Colaboratori: Caspro, Sara, Rix, Classicart Events, Hubart Agency, Il Gusto, Mirela Ionescu, Validsoftware, Hotel Unirea , Autovip, Laris, Hotel Ambasador, Pensiunea Romeo, Pensiunea 2Family

Parteneri media: Radio Romania Cultural , Radio Romania Iasi, Radio Trinitas, Radio Dada, Actualitatea Muzicala, Leviathan, Monitorul Vrancea, Ziarul De Vrancea, Vrancea24, Actualitatea Vranceana, Ceasca De Cultura, In Vrancea, Romania Pozitiva, Itsy-Bitsy, Realitatea De Vrancea, Atlas Tv, Editie De Vrancea, Evenimente Focsani, Informatia Vranceana, Jurnal De Vrancea

Sponsori: AeroItalia, Piccolo Maestro, Rikora, OrthoArt Lab, Expert Service, Floraria Petruta, Marsepe, Marco, Hyundai, Aviputna, Crama Unu, Paco, Beciul Domnesc, Marilena Bacanu Hair Stylist, Maison Florus, Scorpion, Nova Gym, Pizzeria Plus, Banca Transilvania, Autovip, Roman’s, Bistro Zanfir

Program

Conferință de presă – deschidere oficială 5/09 ora 11:00 Sala Balada

5/09 ora 19:00 Teatrul Mr.Gh.Pastia

Dialoguri muzicale în amurg Concert susținut de soprana Teodora Gheorghiu (Elveția), pianista Mara Dobrescu (Franța, Director artistic al festivalului) și violonistul Romuald Grimbert–Barré (Franța)

6/09 ora 19:00 Teatrul Mr. Gh. Pastia

Duo vent d’Est, concert susținut de violonista Gaëtane Prouvost, (Franța) și cimbalistul Ludovit Kovac, (Franța)

8/09 ora 19:00 Ateneul Popular Mr.Gh.Pastia

Un Artist, un Pian și un Țambal– recital susținut de pianistul Cătălin Răducanu

10/09 ora 19:00 Sala Balada – Romance & Cinema, concert susținut de artiștii Operei din Brașov, baritonul Alexandru Chiriac și soprana Alina Ichim, recită și prezintă Simona Manole. Cu participarea balerinilor de la Opera din Brașov, Muramatsu Luna (Japonia) și Girati Sergiu (România)

11/09 ora 19:00 Sala Balada Armonii de lumină și umbre, concert al Orchestrei de Cameră a Conservatorului Santa Cecilia din Roma, dirijor Vasilis Tsiatsianis, soliști Diletta di Cosimo (soprana-Italia) și Chen Jinmin, (tenor China), Tommaso Marino (pian-Italia). Concertmaistru Miksa Iranyossy Knoblauch (Portugalia), prim violoncelist Marius Parascan, flaut solist, James Strauss Martins da Silva (Brazilia).

Conferința pe teme de didactică muzicală, Prof. dr. muzicolog Roberto Giuliani de la Conservatorul Santa Cecilia din Roma 12/09 ora 11:00 Galeriile de artă

12/09 ora 19:00 Teatrul Mr. Gh. Pastia

Unifying Worlds – Concert jazz cu solista Teodora Brody, la chitară Calin Grigoriu și Andrei Kivu la violoncel

13/09 ora 19:00 Teatrul Mr. Gh. Pastia

Pe urmele Sunetului – de la Rachmaninov la Gershwin, recital al clarinetistului Emil Vișenescu, la pian, Oxana Corjos

Mozart-Grația sunetului, concert al Orchestrei de Cameră a Conservatorului Santa Cecilia din Roma, dirijor Vasilis Tsiatsianis (Grecia), solist violonistul Ilija Marinkovic (Serbia), Diletta di Cosimo (soprana-Italia) și Chen Jinmin, (tenor-China). Concertmaistru – Miksa Iranyossy Knoblauch (Portugalia), prim violoncelist – Marius Parascan, flaut solist – James Strauss Martins da Silva (Brazilia) 14/09 ora 19:00 Sala Balada

Activități educaționale și de formare

Unul dintre pilonii esențiali ai festivalului Classic for Teens îl reprezintă componenta educațională, orientată spre dezvoltarea artistică a tinerilor muzicieni. În această ediție, sunt programate 8 masterclass-uri gratuite, care se vor desfășura în paralel cu programul concertistic.

Masterclass de pian

4-6/09 Mara Dobrescu (Franța) 9-13/09 Lea Pavarini (prof. pian Conservatorul Santa Cecilia -Italia)

Masterclass de vioară

4-6/09 Romuald Grimbert-Barre (Franța) 5-7/09 Gaetane Prouvost (Franța) 8-11/09 Ilija Marincovic (Italia/Serbia)

Masterclass canto liric

3-6 Teodora Gheorghiu (soprana, Elveția) 9-12 Claudio di Segni (tenor, prof. canto liric Conservatorul Santa Cecilia- Italia)

Masterclass de compoziție

8-11 Alexandra Cherciu (România)

Din partea prestigiosului Conservator Santa Cecilia, vor participa:

Lea Pavarini , pianistă și pedagog, care va susține un masterclass intensiv de pian pentru tinerii romani;

, pianistă și pedagog, care va susține un masterclass intensiv de pian pentru tinerii romani; dr. muzicolog Roberto Giuliani , directorul instituției, care va susține o conferință internațională pe tema didacticii muzicale europene.

, directorul instituției, care va susține o conferință internațională pe tema didacticii muzicale europene. Claudio di Segni, tenor

Invitați speciali

Vasilis Tsiatsianis , dirijor ( Grecia/Austria)

, dirijor ( Grecia/Austria) Miksa Irányossy Knoublauch , violonist, concert maestru Orchestra Națională a Portugaliei (Ungaria/Portugalia)

, violonist, concert maestru Orchestra Națională a Portugaliei (Ungaria/Portugalia) James Strauss Martins da Silva , Flaut ( Brazilia/Austria)

, Flaut ( Brazilia/Austria) Marius Parascan , Violoncel – prim violoncel Opera Națională din Roma

, Violoncel – prim violoncel Opera Națională din Roma Maria Nikitin Pianist acompaniator (Italia)

Activități civice, de promovare a voluntariatului și implicare a tinerilor

Una dintre componentele esențiale ale festivalului Classic for Teens este dimensiunea civică, care pune în centru implicarea activă a tinerilor în organizare, promovare și relaționare cu publicul. Aceste activități generează un cadru real de învățare prin experiență și responsabilizare socială.

Proiect cofinanțat de AFCN, realizat de asociația PropatriaVOX in colaborare cu Consiliul Județean Vrancea si Primăria Municipiului Focșani