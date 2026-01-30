(AUDIO) Pianista Mara Dobrescu în Concertul din 30 ianuarie al Filarmonicii Moldova, sub bagheta lui David Crescenzi

Revenim cu un interviu realizat în timpul repetițiilor cu cei doi artiști invitați ai Filarmonicii, un cuplu inedit și valoros, care face onoare Filarmonicii și publicului ieșean Pianista Mara Dobrescu este de asemenea invitată în emisiunea Univers Muzical de duminică, 1 februarie, orele 18.03-20.00 (radioiasi.ro/asculta-live)

VINERI, 30 ianuarie 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC – ANIVERSARE 270 WOLFGANG AMADEUS MOZART

Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași

Dirijor: DAVID CRESCENZI

Solistă: MARA DOBRESCU – pian

În program:

Wolfgang Amadeus Mozart – Uvertura „Răpirea din Serai”, KV 384

Wolfgang Amadeus Mozart – Concertul nr.23 pentru pian și orchestră în la major, KV 488

Wolfgang Amadeus Mozart – Simfonia nr. 40 în sol minor, KV 550

Noi, la Iași, l-am descoperit pe David Crescenzi în primul rând ca mare cunoscător de operă, un dirijor care animă într-un fel aparte colectivele artistice pe care le conduce. Specializările sale în orchetrație, dirijat de cor și pian l-au recomandat în urmă cu ani ca asistent și colaborator al lui Alessio Vlad, fiul românului venerat în Italia, Roman Vlad. Pentru a puncta bornele carierei sale, amintesc pe scurt perioada 1998-2003 în care a dirijat la Opera din Cairo, între 1999 şi 2001 a fost și maestru de cor la Teatrul „Carlo Felice” din Genova, iar în stagiunea 2004 – 2005 a fost director muzical al Teatrului „San Carlo” din Napoli. Între timp, a dirijat la Doha – Quatar, a făcut un turneu german cu o orchestră locală, iar din 2002 a început colaborările cu operele din România, mai întâi la Timișoara, apoi la București, din 2008 dirijează la Cluj, unde este azi Directorul Artistic al Operei române de acolo, iar din 2011 este invitat permanent la Opera din Iași. David Crescenzi este din 2014 director artistic și dirijor permanent la Opera din Cairo, iar din 2016 este invitat permanent la Opera din Düsseldorf.

Când spunem Mara Dobrescu, se potrivește, ca întotdeauna, dictonul „muzica este omul însuși”. Pentru că Mara este în primul rând un munte de talent și o persoană extrem de activă, profundă și sensibilă, calități pe care le dezvăluie imediat CV-ul ei artistic și orice apariție scenică. Fosta studentă a Conservatorului Național Superior de Muzică din Paris este astăzi profesor al celebrei insituții, iar activitatea ei scenică a acoperit deja cele mai importante săli din Europa, America de Sud, Asia, Australia și Statele Unite, atât ca solistă cât și ca membră a Cvartetului „Face a Face” (2 PIANE, 2 PERCUTII).

Mara Dobrescu și-a croit un drum foarte personal în peisajul muzical actual, propunând numeroase proiecte bazate pe intersecția dintre teatru, coregrafie, literatură sau fotografie.

Proiectele sale recente au dus la colaborări cu numeroși artiști, precum actorul Denis Lavant și regizorul Volodia Serre, coregrafa Béatrice Massin, cineaștii Claus Drexel și Radu Mihăileanu și fotograful Éric Sanger Monteros. Interpretă ferventă a repertoriului contemporan, colaborează în mod regulat cu numeroși compozitori: Philippe Hersant, Franck Villard, Philippe Leroux, György Kurtág și Oscar Strasnoy, care i-a dedicat mai multe dintre lucrările sale. Mara Dobrescu este, de asemenea, bursieră a fundațiilor Yamaha, Meyer, Tarazzi și Nadia et Lili Boulanger și beneficiază de sfaturile și sprijinul Marthei Argerich, al lui Dominique Merlet, precum și al lui Jean-Claude Pennetier și Pierre-Laurent Aimard, alături de care a cântat în concert la patru mâini. După imensul succes al albumului „Soleils de nuit” (Label Paraty), în finalul anului 2022, Mara Dobrescu a înregistrat un nou album intitulat „Le Fruit du Silence” (Label Scala Music).

Din 2022, Mara este director artistic al Festivalului Classic for Teens de la Focșani și al Festivalului internațional ProPatria.

Interviul care urmează este înregistrat în timpul repetițiilor pentru Concertul Filarmonicii Moldova din 30 ianuarie.

Daniela Vlad