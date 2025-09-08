Ianis Scutaru, un adolescent din Piatra Neamț, performanță de Cartea Recordurilor la telegrafie viteză. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (7.09.2025)

Performanță excepțională a unui tânăr, Ianis Scutaru, elev la Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra Neamț, care, la 13 ani, a reușit să intre în Cartea Recordurilor. Este vorba despre o disciplină numită telegrafie viteză. Scorul obținut de junior a fost de 395191 de puncte, iar viteza a fost de 1160 de semne pe minut.

Este o premieră românească pentru acest domeniu. Desigur, informațiile din introducere nasc curiozități, de aceea, la „Weekend cu prieteni„ invitați au fost protagonistul performanței, Ianis și domnul Gheorghe Paisa, antrenorul lotului național de telegrafie viteză din cadrul federației române de profil, totodată, antrenor la Clubul Sportiv Ceahlăul.

În interviul realizat de Horia Daraban, cei doi interlocutori au vorbit despre felul în care se realizează pregătirea pentru o astfel de performanță.

Ianis a spus că, în momentul stabilirii recordului, „reacția sălii a fost de bucurie generală. Toată lumea s-a ridicat, a aplaudat, m-a felicitat. A fost un moment de neuitat.”

Antrenorul Gheorghe Paisa a evidențiat performanța juniorului, care e valabilă pentru toate categoriile de vârstă, spunând că: „dacă la Campionatul Mondial, proba este de 10 minute, Ianis, la Cartea Recordurilor, făcut-o în 110 secunde. Practic, aici este câștigul, în această performanță a lui Ianis. O informație care se poate transmite în 10 minute, el a putut să o transmită în 110 secunde”.

Horia Daraban: Domnule antrenor, vă propun să dăm cuvântul tânărului Ianis. Cum a fost la această încercare reușită de a stabili un record mondial la telegrafie viteză? La o masă, într-o sală, cu mult public?

Ianis Scutaru: În primul rând, am avut foarte multe emoții, deoarece este o diferență între a face la antrenament sau într-o competiție în care sunt singur în cameră, iar acum, se uitau mulți oameni la mine și eram emoționat de acest gând că aș putea eșua, dar asta m-a motivat într-un fel să fac mai mult.

Horia Daraban: Un calculator, un program care numără semnele pe minut?

Ianis Scutaru: Este un program în care avem 50 de indicative și acestea trebuie să le recepționăm la o anumită viteză setată de noi la început, care crește sau scade în funcție de dacă indicativul este corect sau greșit. Cu cât este viteza mai mare cu atât este și punctajul mai mare. Și, practic, punctele se acumulează făcând un indicativ corect și sunt 50 de indicative.

Horia Daraban: Semnalele, în codul Morse?

Ianis Scutaru: Da.

Horia Daraban: Când te-ai apucat de telegrafie, cum ai ajuns să înveți limbajul Morse?

Ianis Scutaru: De telegrafie m-am apucat în octombrie 2018, sunt aproape șapte ani de atunci. Făceam fotbal la Sala Sporturilor și clubul este chiar lângă și eram curios ce este acolo, pentru că nu înțelegeam ce poate însemna acest lucru și m-am dus și mi-a plăcut ideea de a transmite și de a recepționa codul Morse.

Horia Daraban: Așa ai început, așa l-ai întâlnit pe domnul antrenor. Domnule Paisa, cu ce sentiment la aflarea veștii? Sau ați fost chiar în sală, în Germania?

Gheorghe Paisa: Desigur că am fost alături de Ianis. Noi am mai încercat și anul trecut, în Statele Unite, dar din cauza diferențelor de fus orar, a oboselii, două nopți pe avion, n-am reușit să depășim recordul mondial. Recordul mondial, să spunem ascultătorilor, în competiții oficiale, este tot al lui Ianis, din 2022. Practic, tot ține ștacheta sus, campion mondial și cu record mondial.

Este record mondial absolut, pe toate categoriile, el fiind junior, chiar junior 2, sub 16 ani, are 14 ani la ora actuală. Ultimul record l-a făcut în 2024, în Tunisia, la campionatul mondial de telegrafie, în care a obținut un rezultat destul de bun, dar acum în Germania a depășit acel record cu foarte multe puncte. Practic a avut 311.000 în Tunisia și acum a făcut 395.000. Și în Tunisia a avut viteza 1126, acum a avut 1160. Deci, practic, rezultatul lui este deosebit din toate punctele de vedere, adică, este extraordinar și sunt foarte încântat că sportivii reușesc să depășească antrenorul și să ia doar ce este bun de la antrenor.

Contează foarte mult toate pregătirile fizice, psihice a sportivului, nu numai pregătirea de la antrenament.

Horia Daraban: Apropo de ceea ce spuneți noastră, domnule antrenor, aș vrea să îl întreb pe Ianis: cum te pregătești pentru astfel de competiții? Îmi dau seama că deja ai experiență, ai participat în Tunisia, în Germania și cu siguranță enumerarea poate continua. Așadar, întrebarea, cum te pregătești? Este o parte fizică, o parte mentală?

Ianis Scutaru: Este și o parte mentală, deoarece antrenamentul din spate ne duce la forma în care vom fi în timpul competiției, dar dacă nu stăm bine pe partea psihică, forma e cam degeaba. Și antrenamentele, până la o competiție, sunt numeroase, antrenamentele pe săptămână. Pe parcurs ce competiția se apropie, acesta crește la un număr de ori, două pe săptămână, cu alte intensificări în perioada precompetițională.

Horia Daraban: Te pregătești numai la clubul de care aparții sau exersezi și acasă?

Ianis Scutaru: Exersez și acasă, deoarece la clubul de care aparțin nu pot veni mereu și de asta trebuie să fac și acasă, deoarece la club nu mergem în fiecare zi.

Horia Daraban: Mai ai timp de prieteni?

Ianis Scutaru: Da, chiar mai am timp. Nu pot să spun că îmi ocupă tot timpul.

Horia Daraban: Domnule antrenor, cum se explică performanța de la Piatra Neamț, a tânărului? Există un centru de pregătire, ține de ambiția dumneavoastră?

Gheorghe Paisa: Recunosc că este o ambiție personală. La rândul meu, și eu am fost campion mondial, am și eu patru recorduri mondiale. Bineînțeles, sportivii m-au depășit.

Dintre sportivii pe care i-am pregătit la Clubul Sportiv Ceahlăul Piatra Neamț, am mai avut un recordman mondial, Bogdan Buzoianu, care, în 2005 a reușit, practic, primul record la telegrafie viteză pentru Clubul Sportiv Ceahlăul Piatra Neamț și pentru România. După aceea, a avut în 2006, 2007, 2008 și 2010. Iar, în 2010, s-a transferat în Elveția, l-au făcut cetățean elvețian și a participat pentru echipa Elveției.

Ianis, la ora actuală, este într-un vârf de formă. El a fost modest, muncește patru-cinci ore în fiecare zi, iar în perioada dinainte din competiție, chiar șase ore pe zi și avem două zile de testare la club, în care facem verificări, retușări. Munca este imensă. Recunosc că acest copil și-a sacrificat o parte din copilărie muncind pentru înalta performanță și sunt mândru că a ales această ramură sportivă pe care eu o îndrăgesc foarte mult și la rândul lui, și Ianis, o îndrăgește, pentru că i-a adus satisfacție și bucurie.

E o mare bucurie să fii pe cea mai înaltă treapta podului, să-ți cânte imnul național și să primești toate felicitările de la toți din competiție.

Horia Daraban: Cu siguranță, Ianis acestea au venit din partea tuturor celor prezenți acolo în Germania și cu siguranță admirație din partea lor pentru tine.

Ianis Scutaru: Da, toată lumea, reacția sălii a fost de bucurie generală. Toată lumea s-a ridicat, a aplaudat, m-a felicitat. A fost un moment de neuitat.

Horia Daraban: Ce spun prietenii tăi, colegii de la școală despre pasiunea pentru telegrafie viteză?

Ianis Scutaru: Desigur, este o pasiune neobișnuită, deoarece nu auzi pe oricine că este pasionat de telegrafie viteză și mă felicită, dar, într-un fel, s-au cam obișnuit.

Horia Daraban: Cu siguranță, profesorii la școală știu care sunt preocupările tale de ordin sportiv.

Ianis Scutaru: Da, profesorii sunt conștienți de ce fac eu.

Horia Daraban: Nu este un domeniu depășit, telegrafia, mai ales dacă ne raportăm la ce se întâmplă în ziua de astăzi și mă refer la comunicare și viteza în care se face aceasta?

Gheorghe Paisa: Noi am început cu copiii să învățăm să comunicăm. De la învățarea de a comunica am ajuns la înalta performanță. Comunicarea înseamnă să știi să transmiți un mesaj și să recepționezi o informație de la oricine din lume într-un cod internațional.

Este adevărat că nu se mai folosește nici în comercial, nici în marină, nici în armată, dar nici tirul cu arcul nu se mai folosește în război, așa că a rămas această ramură, telegrafia, ca probă sportivă neolimpică, e adevărat, dar încercăm să facem și noi performanță pe ce ne-a plăcut sau pe ce ne-am axat. Eu am început în 1974 să vin la Clubul Sportiv Ceahlăul.

Are foarte multe adepți. Numai un singur club din Statele Unite are peste 5.000 de membri; un club din Rhode Island cu care ținem legătura, suntem apropiați. Noi nu ne putem lăuda cu atâția membri în România, pentru că este dificil din punct de vedere financiar. Eu sunt voluntar la Clubul Sportiv Ceahlăul, deci, practic, fac în timpul liber și fac de plăcere.

Horia Daraban: Deci e vorba de pasiune. Cu siguranță, ceea ce ați spus dumneavoastră oferă o imagine asupra ceea ce înseamnă telegrafia viteză. Pentru a aduce și vocea tânărului Ianis, aș vrea să-l întreb: ai 14 ani și totuși, ce vrei să faci, ce meserie vrei să alegi, o dată ajuns la vârsta maturității? Să aibă legătură cu telegrafia viteză?

Ianis Scutaru: În momentul de față, visul meu este să fiu baschetbalist profesionist în NBA. Am acest vis de mult.

Horia Daraban: Și telegrafia crezi că va rămâne în atenția ta odată ajuns mare?

Ianis Scutaru: Desigur. Nu văd de ce n-ar putea rămâne un hobby pe care îl fac și chiar nu se știe niciodată.

Horia Daraban: Așadar, următoarea competiție, Ianis?

Ianis Scutaru: Următoarea competiție este Campionatul Mondial din Muntenegru, din octombrie, în acest an, peste o lună și abia aștept, sincer.

Horia Daraban: Cu ce gânduri pentru competiția următoare?

Ianis Scutaru: Mi-ar plăcea foarte mult să fac din nou record mondial și, de asemenea, să reușesc să cuceresc locul întâi la overall, practic, la toate probele.

Horia Daraban: Care sunt aceste probe?

Ianis Scutaru: Sunt patru probe: RUFZ, MorseRunner, recepție și transmitere. La RUFZ, am eu recordul mondial de Guinness și, practic, locul întâi la overall este cel care acumulează cel mai multe puncte la toate la un loc.

Horia Daraban: Așadar, domnule Paisa, de ce să înveți telegrafie? De ce să înveți codul Morse? Ce avantaj aduce în dezvoltarea tânărului care o apucă pe acest drum?

Gheorghe Paisa: Nevoia de a comunica cu oricine din lume. Deci, noi comunicăm în codul Morse cu toți radioamatorii din lume, într-un alfabet care este unic, este înțeles de toți. Informația este 100% clară, nu există dubii de confuzie ca la comunicarea verbală. Noi facem și comunicare live pe stații de radio în competiții, care sunt doar pentru stații, pentru comunicare, transmiterea și recepționarea de informații.

De aici s-a pornit, de la a transmite o informație într-un timp cât mai scurt. Dacă la Campionatul Mondial proba este de 10 minute, Ianis, la Cartea Recordurilor, făcut-o în 110 secunde. Practic, aici este câștigul, în această performanță a lui Ianis. O informație care se poate transmite în 10 minute, el a putut să o transmită în 110 secunde.

Horia Daraban: Domnilor invitați, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea noastră. Ianis Scutaru, succes în continuare! De asemenea, domnule antrenor, succes în găsirea de noi talente pentru telegrafia viteză.

Gheorghe Paisa: Mulțumim mult și ne dorim ca în Muntenegru măcar să egalăm performanța de anul trecut din Tunisia, unde am venit cu 4 medalii de aur și locul 3 la echipe. Ne dorim să ne întoarcem de acolo tot așa de voioși cum am venit de la Friedrichshafen, din Germania, în 2025.

