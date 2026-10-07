Puls Juridic: Zboruri anulate: când pot primi pasagerii despăgubiri?

Publicat de Andreea Drilea, 7 octombrie 2026, 12:37

Persoanele care și-au rezervat o călătorie cu avionul și cărora le-a fost anulat zborul cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare pot primi despăgubiri de până la 600 de euro.

Compensații financiare pot primi și pasagerii care au ajuns la destinație cu întârziere. În ce condiții a se acordă despăgubirile, explică, în rubrica de astăzi, Daniel Cațarschi, avocat în Baroul Iași.

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