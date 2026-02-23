Ascultă Radio România Iași Live
Patru ani de război în Ucraina. Artă, memorie și rezistență

La patru ani de la invadarea Ucrainei de către Rusia, vorbim despre război ca traumă colectivă și experiență personală exprimată prin artă. Invitată, Olena Lysenko, artist vizual ucrainean și absolventă a Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași.

Publicat de isoreanu, 23 februarie 2026, 17:39

Pe 24 februarie se împlinesc 4 ani de la invadarea Ucrainei de către Rusia. Un război care părea de neconceput într-o Europă civilizată în secolul XXI. Totuși, de 4 ani ucrainenii luptă pentru libertate, pentru țara lor și pentru pacea noastră, a tuturor, fiind ca un zid, ca un munte de dârzenie între lumea noastră și pericolul rusesc.

Marți, după știrile orei 14,00, la emisiunea „Oameni și idei”, la Radio România Iași,  vorbim despre război, memorie, migrație, despre puterea artei de a transforma trauma în conștientizare și rezistență și despre rolul artistului în vreme de război.

Invitată, Olena Lysenko, artistă vizuală ucraineană, absolventă a Facultății de Arte Vizuale și Design din cadrul Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Programul de Studii Foto-Video.

