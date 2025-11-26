(INTERVIU) Cătălina Grama (JOJO), la Pulsul Zilei cu Cristina Spînu (26.11.2025)

Ascultă Radio România Iași Live
Marți, 2 decembrie, la Casa de Cultură a Studenților din Iași se joacă „Mireasă fără voie„, o comedie regizată de Andrei Mateiu și produsă de Teatrul Maidan.

Din distribuție fac parte: Carmen Tănase, Cătălina Grama Ipate, Doru Bem, Irina Antonie și Andrei Mateiu.


“Mireasă fără voie” este o comedie romantică care iți propune să descoperi cum iubirea se poate întâmpla din greșeală… dar asumat!

Cristina Spînu a stat de vorbă cu Cătălina Grama Ipate (Jojo) despre piesa “Mireasă fără voie”, pe care artista o joacă alături de colegii săi de aproape un an, cu mare succes la public, atât în România cât și în străinătate.

Spectacolul promite o seară plină de umor, cu multe răsturnări de situație și personaje memorabile.

 

Ascultați mai jos interviul integral realizat de Cristina Spînu cu Cătălina Grama (Jojo)!

