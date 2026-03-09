De Ziua Internațională a Femeii, Gabriela Andronache, președinte de club de rugby: „dacă fiecare dintre noi s-ar comporta în viața lui cu valorile acestui sport în minte, eu chiar cred că lumea asta ar fi un loc mult mai bun”. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (8.03.2026)

De multe ori, puterea, capacitățile doamnelor și domnișoarelor puse la îndoială atunci când se vorbește despre realizarea unor proiecte, conducerea unor afaceri. Și în acest sens, pot fi oferite numeroase exemple care să combată astfel de prejudecăți.

Unul dintre ele vine de la Gura Humorului și are dimensiune sensibilității, dar și a determinării, dorinței de reușită.

Doamna Gabriela Andronache este coordonatoare a fundației „Te aud” prin care sunt sprijiniți copiii, prin îmbunătățirea condițiilor de viață, dar și singura femeie președinte al unui club de rugby din România.

În fapt, sportul cu balonul oval este o punte care leagă cele două planuri. Interlocutoarea lui Horia Daraban spune că experiența britanică i-a arătat „sentimentul comunitar pe care acest sport îl dă și cât de important era el în viața, nu doar a comunității, dar și în viața familiei. De acolo, practic, pornește toată această pasiune pentru rugby. Mie îmi place să spun că întâi am rezonat foarte bine cu valorile acestui sport (pasiune, disciplină, respect, solidaritate și integritate) și, pe urmă, cu sportul”.

Prin intermediul asociației, spune Gabriela Andronache, „copiii învață ce înseamnă aceste valori și mai mult decât atât; modul în care este condus jocul de rugby, de la o anumită vârstă încolo, cred că te pregătește pentru viață. Cred că e una din cele mai frumoase metafore: în rugby ești placat și, după ce ai căzut la pământ, te ridici imediat”.

Referitor la postura de președinte de club de rugby, invitata Radio Iași spune că, prin aceasta, își porpune să ofere „un model de bune practici", dar și să promoveze valorile rugbystice: „dacă fiecare dintre noi s-ar comporta în viața lui în proporție de, nu 100%, dar să zicem de 90%, cu aceste valori în minte, eu chiar cred că lumea asta ar fi un loc mult mai bun."