De Ziua Internațională a Femeii, Gabriela Andronache, președinte de club de rugby: „dacă fiecare dintre noi s-ar comporta în viața lui cu valorile acestui sport în minte, eu chiar cred că lumea asta ar fi un loc mult mai bun". Emisiunea „Weekend cu prieteni", realizator – Horia Daraban (8.03.2026)

Publicat de hdaraban, 9 martie 2026, 12:46

De multe ori, puterea, capacitățile doamnelor și domnișoarelor puse la îndoială atunci când se vorbește despre realizarea unor proiecte, conducerea unor afaceri. Și în acest sens, pot fi oferite numeroase exemple care să combată astfel de prejudecăți.

Unul dintre ele vine de la Gura Humorului și are dimensiune sensibilității, dar și a determinării, dorinței de reușită.

Doamna Gabriela Andronache este coordonatoare a fundației „Te aud” prin care sunt sprijiniți copiii, prin îmbunătățirea condițiilor de viață, dar și singura femeie președinte al unui club de rugby din România.

În fapt, sportul cu balonul oval este o punte care leagă cele două planuri. Interlocutoarea lui Horia Daraban spune că experiența britanică i-a arătat „sentimentul comunitar pe care acest sport îl dă și cât de important era el în viața, nu doar a comunității, dar și în viața familiei. De acolo, practic, pornește toată această pasiune pentru rugby. Mie îmi place să spun că întâi am rezonat foarte bine cu valorile acestui sport (pasiune, disciplină, respect, solidaritate și integritate) și, pe urmă, cu sportul.

Prin intermediul asociației, spune Gabriela Andronache, „copiii învață ce înseamnă aceste valori și mai mult decât atât; modul în care este condus jocul de rugby, de la o anumită vârstă încolo, cred că te pregătește pentru viață. Cred că e una din cele mai frumoase metafore: în rugby ești placat și, după ce ai căzut la pământ, te ridici imediat”.

Referitor la postura de președinte de club de rugby, invitata Radio Iași invitata Radio Iași spune că, prin aceasta, își porpune să ofere „un model de bune practici”, dar și să promoveze valorile rugbystice: „dacă fiecare dintre noi s-ar comporta în viața lui în proporție de, nu 100%, dar să zicem de 90%, cu aceste valori în minte, eu chiar cred că lumea asta ar fi un loc mult mai bun.”

#StareaEducației (INTERVIU) Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare începe pe 31 martie. Ana Maria Pînzaru, inspector învățământ primar: ”În județul Iași sunt planificate aproximativ 439 de clase pregătitoare, în care ar urma să fie înscriși circa 8000 de copii. Numărul estimat de elevi este mai mare decât anul trecut”.
Emisiuni luni, 9 martie 2026, 08:44

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026–2027 începe la sfârșitul lunii martie. Potrivit calendarului aprobat de...

De Ziua Internațională a Femeii, profesor Maria Nicoleta Turliuc: „este important să existe respectul și admirația pentru efortul pe care femeile îl fac”. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (8.03.2026)
Emisiuni duminică, 8 martie 2026, 12:55

Se poate vorbi despre semnificația zilei 8 Martie în cheia luptei pentru obținerea unor drepturi, sau prin raportări la gingășie dublată de...

DEZBATEREA ZILEI – 9 martie 2026: Copii care devin mame, realitatea alarmantă a sarcinilor la adolescente
Emisiuni duminică, 8 martie 2026, 12:37

Aproape una din zece nașteri din România provine de la mame cu vârste între 15 și 19 ani, iar sute de fete devin mame înainte de a împlini 15...

(INTERVIU) Ateliere STEAM pentru copii la Iași. Laura Frențescu Tordai fondatoarea Clubului Cerc Experimentis: „Este important ca elevii să înțeleagă concepte din lumea înconjurătoare și să experimenteze.”  
Emisiuni sâmbătă, 7 martie 2026, 07:57

Asociația ”Cultură, Educație, Recreație” și Cerc Experimentis organizează ateliere STEAM, concretizate în întâlniri săptămânale...

Emisiuni vineri, 6 martie 2026, 13:59

#StareaEducației: Campania STAI SIGUR PE NET – ”Cum recunoaștem un copil dependent de ecrane?”. Diana Sofian, psihoterapeut: ”Când copilul refuză sistematic orice altă activitate și preferă să se refugieze în ecran, este un semnal de alarmă. Interdicția este metoda cea mai fragilă de prevenție a consumului de ecrane. Îți vine natural să o faci, dar ea are efecte pe termen foarte scurt.”

Un subiect care suscită dezbateri aprinse în spațiul public este siguranța copiilor și adolescenților pe internet. În acest sens, Radio...

Emisiuni vineri, 6 martie 2026, 09:08

Războiul din Iran și consecințele globale

O nouă etapă de instabilitate în Orientul Mijlociu. Statele Unite și Israelul au lovit Iranul, iar Teheranul a răspuns cu atacuri asupra unor...

Emisiuni vineri, 6 martie 2026, 05:10

EuroEd în straie de sărbătoare cu prilejul Festivalului Primăverii – Anul Nou Chinezesc (Anul Calului de Foc) – temă a emisiunii Dialog intercultural de vineri, 6 MARTIE 2026, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

În ediția de astăzi, relatăm de la Festivalul Primăverii – Anul Nou Chinezesc (Anul Calului de Foc), manifestare desfășurată, la Iași, în...

Emisiuni joi, 5 martie 2026, 13:32

#StareaEducației – REMIGRANT ÎN ROMÂNIA – ”Mi-a fost greu și încă îmi este uneori, mai ales, la scris, în limba română. Dar mă descurc.” Povestea lui Bogdan Agape din comuna ieșeană Grozești, care își continuă studiile la Liceul din Răducăneni, după ce tot parcursul său școlar s-a consumat în Spania.

Ionela Călătoaie și fiul său, Bogdan Agape, locuiesc în comuna Grozești, județul Iași, la câțiva kilometri de Răducăneni. După mai bine...

