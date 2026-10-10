Ateliere pentru tinerii cu dizabilități la Iași – ArtIS Împreună. Anca Ciliac, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

#StareaEducației (INTERVIU) Inteligența artificială schimbă începutul carierei în IT. Giuliano Brezuleanu, președintele Asociației Studenților Informaticieni Ieșeni: „Joburile din IT nu vor dispărea, ci se vor transforma. Este mult mai greu, însă, acum pentru un student să intre în industrie. Dacă înainte puteai obține un internship în anul II de facultate, acum, până în anul trei, este aproape imposibil.”

Studenții se confruntă cu dificultăți tot mai mari în găsirea unui internship sau a primului loc de muncă în IT, în contextul dezvoltării...