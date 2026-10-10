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Ateliere pentru tinerii cu dizabilități la Iași – ArtIS Împreună. Anca Ciliac, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Ateliere pentru tinerii cu dizabilități la Iași – ArtIS Împreună. Anca Ciliac, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 octombrie 2026, 09:09

Ateliere pentru tinerii cu dizabilități la Iași – ArtIS Împreună.
Laboratorul de creație și participare culturală pentru tineri cu dizabilități este o inițiativă marca Asociația Cetățenilor Implicați în Comunitate Iași cu sprijinul Asociatiei Suflet Senin.
Anca Ciliac, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:
Atelierele de împâslit lână și ceramică la roata olarului, ce se vor desfășura la Casa Artis Iași Intreprindere Socială Casa Artis vor oferi participanților un cadru în care să își exprime creativitatea, să exerseze abilități și să dezvolte relații cu ceilalți.
Proiect inițiat de Asociația Cetățenilor Implicați în Comunitate Iași și cofinanțat de Municipiul Iași, în baza Legii nr. 350/2005.
Inițiator și coordonator proiect: Anca Ciliac
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