„Ziua porților deschise” în școlile din Botoșani pentru viitorii elevi

Publicat de Andreea Drilea, 17 martie 2026, 10:54

Sâmbătă, 21 martie 2026, în intervalul orar 10.00-16.00, în toate unitățile cu nivel de învățământ primar din județul Botoșani, se va desfășura „Ziua porților deschise” pentru viitorii școlari.

Pentru a facilita comunicarea dintre părinți și personalul didactic și pentru informarea corectă a familiilor privind oferta educațională, la această activitate vor participa directorii unităților de învățământ, cadrele didactice care predau la clasa pregătitoare în anul școlar curent, cadrele didactice care vor prelua clasa pregătitoare în anul școlar 2026-2027, reprezentanți ai părinților, precum și alte persoane desemnate de conducerea unității de învățământ.

Unitățile de învățământ din Municipiului Botoșani cu clase relocate în alte unități (Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Botoșani – structura Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani, Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani, Școala Gimnazială Nr. 13 Botoșani, Liceul de Artă „Ștefan Luchian” Botoșani și Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani), vor afișa, pe paginile proprii de internet, locațiile în care se va desfășura activitatea mai sus menționată, până cel târziu joi, 19.03.2026, ora 14.00.

