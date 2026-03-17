„Ziua porților deschise” în școlile din Botoșani pentru viitorii elevi

Publicat de Andreea Drilea, 17 martie 2026, 10:54

Sâmbătă, 21 martie 2026, în intervalul orar 10.00-16.00, în toate unitățile cu nivel de învățământ primar din județul Botoșani, se va desfășura „Ziua porților deschise” pentru viitorii școlari.

Pentru a facilita comunicarea dintre părinți și personalul didactic și pentru informarea corectă a familiilor privind oferta educațională, la această activitate vor participa directorii unităților de învățământ, cadrele didactice care predau la clasa pregătitoare în anul școlar curent, cadrele didactice care vor prelua clasa pregătitoare în anul școlar 2026-2027, reprezentanți ai părinților, precum și alte persoane desemnate de conducerea unității de învățământ.

Unitățile de învățământ din Municipiului Botoșani cu clase relocate în alte unități (Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Botoșani – structura Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani, Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani, Școala Gimnazială Nr. 13 Botoșani, Liceul de Artă „Ștefan Luchian” Botoșani și Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani), vor afișa, pe paginile proprii de internet, locațiile în care se va desfășura activitatea mai sus menționată, până cel târziu joi, 19.03.2026, ora 14.00.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat joi, 19 martie, pe patru străzi din mun. Iași
Regional marți, 17 martie 2026, 11:19

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat joi, 19 martie, pe patru străzi din mun. Iași

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar...

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat joi, 19 martie, pe patru străzi din mun. Iași
„Florile Ceahlăului", festivalul-concurs național de muzică populară pentru copii și tineri
Regional marți, 17 martie 2026, 10:24

„Florile Ceahlăului”, festivalul-concurs național de muzică populară pentru copii și tineri

Festivalul-concurs național de muzică populară pentru copii și tineri „Florile Ceahlăului” reprezintă una dintre competițiile de tradiție...

„Florile Ceahlăului”, festivalul-concurs național de muzică populară pentru copii și tineri
METEO: Intensificări ale vântului în regiunea Moldovei
Regional marți, 17 martie 2026, 10:11

METEO: Intensificări ale vântului în regiunea Moldovei

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 17 martie, ora 20:00 – 19 martie, ora 20:00 Fenomene vizate: intensificări ale vântului Zone...

METEO: Intensificări ale vântului în regiunea Moldovei
La Iași, 5 angajați ai ANAF colaborau cu firme pe care ar fi trebuit să le controleze
Regional marți, 17 martie 2026, 06:00

La Iași, 5 angajați ai ANAF colaborau cu firme pe care ar fi trebuit să le controleze

Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că a identificat cinci funcționari de la Iași ai FISC-ului care colaborau cu firme pe...

La Iași, 5 angajați ai ANAF colaborau cu firme pe care ar fi trebuit să le controleze
Regional luni, 16 martie 2026, 18:57

Vaslui: 100 de hectare de vegetaţie uscată, distruse într-un incendiu produs în localitatea Iaz

O suprafaţă de 100 de hectare de vegetaţie uscată a fost distrusă, luni, în urma unui incendiu izbucnit pe raza localităţii Iaz, comuna...

Vaslui: 100 de hectare de vegetaţie uscată, distruse într-un incendiu produs în localitatea Iaz
Regional luni, 16 martie 2026, 18:31

(AUDIO) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași i-a conferit Anei Blandiana titlul de Doctor Honoris Causa

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași i-a conferit astăzi Anei Blandiana, membru titular al Academiei Române, titlul de Doctor Honoris...

(AUDIO) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași i-a conferit Anei Blandiana titlul de Doctor Honoris Causa
Regional luni, 16 martie 2026, 18:20

(AUDIO) Botoşani: DNA sesizează Tribunalul cu un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu primarul oraşului Flămânzi

Primarul orașului Flămânzi, Dan Oloeriu, și-a recunoscut vina într-un dosar de corupție instrumentat de procurorii Direcției Naționale...

(AUDIO) Botoşani: DNA sesizează Tribunalul cu un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu primarul oraşului Flămânzi
Regional luni, 16 martie 2026, 17:16

Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” Iași: Ziua Internațională a Poeziei „Împreună prin Vers și Muzică”

Joi, 19 martie 2026, ora 18.30, în Sala „Eduard Caudella” – Casa Balș a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași,...

Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” Iași: Ziua Internațională a Poeziei „Împreună prin Vers și Muzică”