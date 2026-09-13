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Ziua Pompierilor este marcată astăzi în toată ţara prin ceremonii şi evenimente dedicate salvatorilor

Ziua Pompierilor este marcată astăzi în toată ţara prin ceremonii şi evenimente dedicate salvatorilor

Publicat de Andreea Drilea, 13 septembrie 2026, 11:44

Ziua Pompierilor este marcată astăzi în toată ţara prin ceremonii şi evenimente dedicate salvatorilor.

Inspectoratele din județele Moldovei marchează momentul alături de comunitate prin evenimente de tip „Porți Deschise”, cu expoziții de tehnică militară și ateliere practice.

Subunitățile de pompieri din Iași, Pașcani, Târgu Frumos, Podu Iloaiei și Răducăneni sunt deschise publicului până 16:00.

La Suceava, se pot vizita punctele expoziționale din tot județul până la ora 15:00, inclusiv la sediul central.

În județul Galați, tehnica de intervenție la înălțime poate fi admirată până la ora 17:00, în timp ce pompierii din județul Neamț primesc vizitatori până la ora 18:00.

Pompierii băcăuani vă așteaptă și ei la subunitățile din județ până la ora 14:00 cu sfaturi utile de prevenire a incendiilor și demonstrații de prim ajutor.

(Radio Iaşi/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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