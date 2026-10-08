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Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași: Concertul final al Masterclassului internațional de artă lirică pentru tineri cântăreți de operă „Pași spre excelență”

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași: Concertul final al Masterclassului internațional de artă lirică pentru tineri cântăreți de operă „Pași spre excelență”

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 octombrie 2026, 10:45

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași invită publicul la Concertul final al Masterclassului internațional de artă lirică pentru tineri cântăreți de operă „Pași spre excelență”, ediția a VII-a, care va avea loc sâmbătă, 10 octombrie 2026, de la ora 17:00, în Sala „Eduard Caudella”, Casa Balș.

Evenimentul marchează încheierea unei noi ediții a masterclassului dedicat perfecționării artistice a tinerilor interpreți de operă, desfășurat în prezența invitaților Vlad Iftinca și Ugo Mahieux, personalități implicate în formarea și dezvoltarea profesională a tinerilor muzicieni.

În cadrul concertului vor evolua: Daria-Alexandra Damian, Andreea Carmen Marin, Brigita Celina Mateeș, Adriana Monu, Elena Teodora Păiuș, Samia Saleh, Amelia Stoicescu, Andreea Cătălina Vecliuc și Miruna Anamaria Zamfir.

Evenimentul va fi prezentat de Vasilica Stoiciu-Frunză.

Publicul este invitat să descopere expresivitatea și sensibilitatea artei lirice prin interpretările tinerilor cântăreți, într-un concert care celebrează talentul, pregătirea și aspirația spre excelență artistică.

Data: sâmbătă, 10 octombrie 2026
Ora: 17:00
Locul: Sala „Eduard Caudella”, Casa Balș, Iași

Organizatori: Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași (UNAGE), Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice și Școala Doctorală de Muzică / IOSUD – UNAGE Iași.

Intrarea este liberă.

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