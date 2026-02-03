Tradiții, meșteșuguri, cântec și dans popular la ȘEZĂTOAREA VICOVENILOR, ediția a V-a

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 februarie 2026, 06:54

Evenimentul cultural- educativ ȘEZĂTOAREA VICOVENILOR, ajuns la cea de a V-a ediție, se va desfășura în perioada 3-6 februarie 2026 la Centrul cultural Bucovina, Vicovu de Sus.

ȘEZĂTOAREA VICOVENILOR devine prilej de întâlnire a întregii comunități cu cei mai îndrăgiți artiști, oameni de cultură, grupuri folclorice și iubitori de tradiții. Structurat pe o perioadă de 4 zile, acest eveniment adună laolaltă nepoți, bunici, neveste și fete, într-un demers de întărire a coeziunii sociale.

Scopul evenimentului este de a readuce la viață vechiul obicei al șezătorii, un spațiu autentic de întâlnire și comuniune în care oamenii se adunau pentru a lucra împreună, a cânta, a spune povești și a transmite din generație în generație valorile comunității. Evenimentul își propune să creeze o punte între trecut și prezent, oferind participanților ocazia de a descoperi și de a experimenta meșteșuguri într-un cadru cald și participativ. Totodată, șezătoarea își dorește să încurajeze dialogul între generații, să consolideze spiritul comunitar și să promoveze patrimoniul cultural local, readucând în prim-plan importanța întâlnirilor autentice și a tradițiilor.

Invitații speciali ai celei de-a V-a ediții a ȘEZĂTORII VICOVENILOR sunt: Călin Brăteanu, Taraful Obcina, Elena Pădure, Dana Dăncilă, Fanfara Stamate, Surorile Delia și Denisa Babalean, Formația Kristal, Narcisa Băleanu, Gabriela Manoli, Diana Sârbu, Taraful Florin Mucea, Laurențiu Marian, Ilie Dură, Alexandra Dan, Mihai Cotos & Orchestra, Elisabeta Șeremet, Laura Olteanu, Liliana Ursachi, Georgeta Schipor, Bianca Hrișcă, Diana Hrihor, Maria Țugui, Alexandru Cozaciuc, Viorel Pitic, Ionela Popescu, Mihai Hrincescu, Codruț Știrbu, Ioana și Sânziana Ștefan.

,,Ediția a V-a, ne găsește în casă nouă. Anul acesta Șezătoarea Vicovenilor va avea loc la Centrul Cultural Bucovina, Vicovu de Sus. Spațiul ne-a permis să ne extindem puțin mai mult cu decorul și avem două zone, astfel încât să putem delimita atelierele de creație. Avem ca invitați meșteri populari din diverse domenii, trei colecții etnografice și două expoziții cu icoane și desene. Programul evenimentului va fi structurat în trei părți: prima parte va debuta cu Atelierele de creație ale meșterilor, precum și cu vizitele și programele artistice ale elevilor, cât și ale oaspeților care vor veni să vadă ce se petrece la șezătoarea noastră. Zilnic, în cadrul evenimentului avem și o oră dedicată culturii, numită Ora de cultură, unde vom avea invitați diferiți specialiști din diferite domenii, profesori, inspectori școlari și etnografi care ne vor vorbi despre importanța păstrării acestor valori culturale pe care încă le mai avem. Ultima parte a programului zilnic este dedicată artiștilor care vor întreține atmosfera. Suntem vicoveni și avem cu ce ne mândri! Tradiția noastră înseamnă suflet, dreptate, demnitate și adevăr. De aici provenim și ne tragem seva sufletului!”, a declarat Liliana Ursachi, coordonatoarea proiectului.

Deschiderea oficială a avenimentului va avea loc marți, 3 februarie 2026, la ora 17, în prezența grupurilor, artiștilor invitați, cât și a autorităților locale.

Proiectul este organizat de Asociația culturală Flori Vicovene, în parteneriat cu Primăria Orașului Vicovu de Sus, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Centrul Cultural Bucovina. Evenimentele se vor desfășura în intervalul orar 14-22 în fiecare zi de șezătoare, iar ținuta obligatorie este reprezentată de costumul popular.