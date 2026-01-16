Pistol: Lansăm licitaţia pentru ‘capătul de nord’ al Drumului Expres spre Ucraina

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat licitaţia pentru ‘capătul de nord’ al Drumului Expres Suceava – Siret, lotul 3 Bălcăuţi – Siret urmând să aibă un rol dual: civil şi militar, a informat, vineri, directorul general Cristian Pistol.

Potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook, acest proiect, unicat în portofoliul CNAIR, finanţat prin instrumentul SAFE (Acţiunea pentru securitatea Europei), depăşeşte graniţele României şi prevede: construcţia a 12,65 km de drum expres nou în România, modernizarea a 1,45 km din DN2 (până în punctul de trecere a frontierei) şi modernizarea a 15 km din drumul naţional M19 (pe teritoriul Ucrainei).

‘Extinderea beneficiilor către statul vecin a fost condiţia decisivă pentru a obţine această finanţare europeană prin SAFE (Regulamentul UE 2025/1106)’, precizează Pistol.

Pe noul sector de drum expres vom construi inclusiv: un pod de aproape 1 km (967 de metri) peste râul Siret; două noduri rutiere majore – Siret Sud şi Siret Nord; un Centru de Întreţinere şi Coordonare (CIC).

‘După ce va fi validată documentaţia, publicăm anunţul de participare, care va stabili şi data limită pentru depunerea ofertelor. Prin acest nou proiect, România îşi consolidează poziţia de hub strategic la frontiera de Est a Uniunii Europene şi a NATO’, a subliniat el.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)