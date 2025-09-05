Ascultă Radio România Iași Live
Noaptea Muzeelor la Sate 2025 în județul Vrancea

Publicat de Andreea Drilea, 5 septembrie 2025, 10:34


Consiliul Județean Vrancea, prin Muzeul Vrancei, organizează sâmbătă, 6 septembrie 2025, „Noaptea Muzeelor la Sate”, un eveniment dedicat patrimoniului, identității și educației culturale. Publicul este invitat să descopere, între orele 16:00 – 22:00, cele șase obiective muzeale participante prin tururi ghidate, ateliere și momente evocatoare.

🔹 Secția de Etnografie din Crângul Petrești – Muzeul Satului Vrâncean

  • Ateliere de meșteșuguri tradiționale (crestături populare, confecționare de măști, linguri și accesorii), susținute de meșterii populari Tudorița și Pavel Lupașc din Comuna Nereju
  • Proiecție de filme documentare cu tematică etnografică (ora 20:30)
  • Tur ghidat
    Eveniment coordonat de muzeograf Alina Maria Ulmeanu, șef Secție Etnografie

🔹 Muzeul Țării Vrancei din Vidra – Tur ghidat și Șezătoare

🔹 Casa Memorială „Ion Roată” din Câmpuri  – Tur ghidat

🔹 Muzeul Memorial „Alexandru Vlahuță” din Dragosloveni
      Eveniment: Pe urmele lui Vlahuță – Artă, muzică și literatură la ceas aniversar, ora 18:00

  • Atelier de pictură și grafică susținut de profesorul Emil Lazăr
  • Momente muzicale cu elevii Adela Bălan (canto) și Andrei-Alexandru Avram (chitară), de la Liceul de Artă „Gh. Tattarescu” Focșani, coordonați de profesorii Iuliana Rughiniș și Silviu Lascan
  • Reuniunea Cenaclului „Dimitrie Dăscălescu” Focșani
  • Tur ghidat
    Activitate coordonată de muzeograf Cristina Handra
    Parteneri: Palatul Copiilor Focșani, Liceul de Artă „Gh. Tattarescu” Focșani, Școala Gimnazială „Regina Maria” din Vintileasca, Cenaclul „Dimitrie Dăscălescu” Focșani

🔹 Mausoleul Eroilor din Mărăști – Tur ghidat

🔹 Mausoleul Eroilor și Muzeul din Soveja

  • Activitate educațională: „Simion Mehedinți – Ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice”, susținută de muzeograf Elena Ludmila Țuțui
    Partener: Școala Gimnazială „Simion Mehedinți” Soveja
  • Tur ghidat

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!

  INTRAREA ESTE LIBERĂ.

