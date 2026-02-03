Mediator școlar din Roman, arestat preventiv pentru agresiune sexuală asupra unui minor

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 februarie 2026, 10:46

Un mediator școlar care activa la Școala „Costachi Negri”, structură a Seminarului „Francisc de Assisi” din Roman, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor.

Măsura a fost dispusă de Judecătoria Roman, la propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț. Potrivit documentelor judiciare, bărbatul este cercetat pentru mai multe infracțiuni comise în formă continuată.

Faptele ar fi avut loc în perioada 2024 – iunie 2025, când victima, o elevă minoră, frecventa instituția de învățământ în care inculpatul activa ca personal didactic auxiliar. În acest context, ar fi oferit bani, bunuri și diverse avantaje în schimbul acceptării unei relații de „iubire”.

Conducerea unității de învățământ a decis sesizarea organelor de urmărire penală și a informat Inspectoratul Școlar Județean Neamț.

Mediatorul școlar a solicitat concediu fără plată începând cu 1 septembrie 2025. (Radio Iași/ Gianina Buftea/ FOTO imagine ilustrativă – generată cu AI)