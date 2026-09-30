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Iaşi: Bărbat care ar fi deţinu şi vândut cocaină – arestat pentru trafic de droguri de mare risc

Iaşi: Bărbat care ar fi deţinu şi vândut cocaină – arestat pentru trafic de droguri de mare risc
30 septembrie 2026, 19:04


Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost arestat preventiv după ce ar fi procurat, deţinut şi vândut, în mod repetat, timp de mai multe luni, diferite cantităţi de cocaină, cu sume cuprinse între 500 şi 1.500 de lei, a transmis, miercuri, Poliţia Română.

Potrivit sursei citate, activitatea infracţională a bărbatului a fost documentată de poliţiştii ieşeni ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Iaşi.

Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, în intervalul cuprins între luna mai şi luna septembrie 2026, acesta ar fi procurat, deţinut şi vândut, în mod repetat, diferite cantităţi de cocaină, drog de mare risc, cu sume cuprinse între 500 şi 1.500 de lei, indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale.

‘În contextul percheziţiilor domiciliare efectuate pe raza municipiului Iaşi şi a localităţii Bârnova, au fost găsite şi ridicate 53 de doze de cocaină, o pungă conţinând o altă cantitate de cocaină (o parte din cantitatea de cocaină fiind găsită îngropată într-un beci), două cântare de precizie, circa 25.000 de lei şi o sumă în euro, precum şi alte mijloace de probă’, se precizează în comunicatul Poliţiei.

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus reţinerea bărbatului, iar ulterior judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru o perioadă de 30 de zile.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi.

(AGERPRES/FOTO IPJ Iași)

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