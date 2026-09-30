#StareaEducației (INTERVIU) Petronela Petrea, directorul Liceului ”Mihai Dumitriu” Valea Lupului, finalistă națională la Gala Premiilor pentru Directorii Anului: „Ne dorim o școală în care fiecare copil să-și atingă potențialul. Vrem ca școala să fie în continuare inima comunității.”

Publicat de andreeadaraban, 30 septembrie 2026, 18:53

De mai bine de două decenii, Petronela Petrea conduce școala din Valea Lupului, județul Iași, într-un proces continuu de dezvoltare. De la infrastructură și atragerea de resurse până la proiecte dedicate elevilor și comunității, directorul spune că miza este ca fiecare copil să își descopere și să își atingă propriul potențial. Pentru activitatea sa și a întregii echipe, Petronela Petrea este finalistă la etapa națională a Galei Premiilor pentru Directorii Anului 2026, organizată de Asociația pentru Valori în Educație, la categoria Antreprenoriat.

Nominalizarea reprezintă, în opinia directorului liceului din Valea Lupului, mai mult decât o recunoaștere personală. Este, înainte de toate, o confirmare a muncii unei întregi comunități școlare, a declarat, în emisiunea Starea Educației, Petronela Petrea. „Este onorant pentru liceul nostru, pentru că nu este vorba doar despre activitatea mea, este vorba despre rezultatele întregii echipe și este o încununare a unei munci de mulți ani”, spune Petronela Petrea.

Director al școlii fără întrerupere din 2007, după un prim mandat început în 2004, Petrone la Petrea are o experiență de peste două decenii în conducerea instituției din Valea Lupului.

„O școală de elită în inima comunității”

Proiectul care stă la baza strategiei de dezvoltare a liceului este intitulat „O școală de elită în inima comunității”. Pentru Petronela Petrea, antreprenoriatul în educație înseamnă, înainte de toate, identificarea resurselor și a oportunităților care pot contribui la dezvoltarea fiecărui copil.

În prezent, Liceul „Mihai Dumitriu” are 2.418 copii, de la grădiniță până la clasa a XII-a. Instituția funcționează în zece corpuri de clădire, iar în perioada următoare urmează să se adauge alte două imobile. Structura actuală cuprinde 38 de grupe de grădiniță, 49 de clase primare, 17 clase de gimnaziu și câte o clasă pentru fiecare nivel de liceu. Anul viitor, liceul va avea prima generație care susține examenul de Bacalaureat.

Creșterea rapidă a numărului de elevi a generat însă și una dintre cele mai mari provocări pentru conducerea școlii: infrastructura. „Provocarea cea mai mare este aceea de a avea infrastructură, să avem clădirile în care să putem primi acești copii, care au fost din ce în ce mai mulți”, explică directoarea. Potrivit acesteia, Primăria și Consiliul Local Valea Lupului au sprijinit dezvoltarea infrastructurii școlare, prin construirea unor clădiri modulare, preluarea unor imobile și accesarea unor fonduri disponibile.

Două noi școli aflate în dezvoltare sau finalizare vor aduce peste 40 de săli de clasă, precum și laboratoare, biblioteci, săli de lectură, sală de mese și spații administrative. Valoarea investițiilor este estimată la aproximativ 100 de milioane de lei, bani proveniți din fonduri europene, de la Banca Mondială și din contribuția Consiliului Local, care se ridică la aproximativ 12 milioane de lei.

Deși noile clădiri ar putea funcționa inclusiv ca unități de învățământ independente, conducerea școlii a ales păstrarea tuturor nivelurilor sub aceeași personalitate juridică. „Alegerea noastră, conștientă, a fost să păstrăm într-o singură unitate, cu personalitate juridică, toate nivelurile și toți copiii, pentru că în acest fel putem să avem o cultură comună, bazată pe valorile găsite împreună de comunitatea de elevi, părinți, profesori”, spune Petronela Petrea.

Performanță, dar și loc pentru fiecare copil

Pentru conducerea Liceului „Mihai Dumitriu”, performanța școlară rămâne importantă, însă nu reprezintă singurul criteriu după care este definit succesul unui elev. „Noi ne dorim să facem să crească fiecare copil atât cât îi permite potențialul lui, iar fiecare copil să cunoască succesul”, afirmă directoarea.

În viziunea Petronelei Petrea, conducerea unei școli presupune atât competențe manageriale, cât și capacitatea de a construi o viziune și de a mobiliza oamenii în jurul ei. „Ideal ar fi să fie lider, pentru că dacă ai viziune și inspiri oamenii poți să-i duci într-acolo, dar trebuie să fii și manager, să folosești resursele, să le găsești, să le gândești, să le chibzuiești și să organizezi lucrurile”, explică aceasta.

Pentru Petronela Petrea, însă, una dintre cele mai importante calități ale unui director este grija față de oameni. „Neapărat trebuie să aibă drag de oameni și de colegi și de părinți și, evident, de copii, pentru că ei sunt cei mai importanți.”

Lecțiile pandemiei și „Cercul Siguranței”

Printre cele mai dificile perioade traversate de școală, Petronela Petrea amintește pandemia, când conducerea instituției a trebuit să gestioneze nu doar partea educațională, ci și anxietatea elevilor și a profesorilor. După pandemie, spune directoarea, școala s-a confruntat cu un nivel mai ridicat de anxietate și agitație în rândul copiilor, dar și cu o creștere a situațiilor de violență. Răspunsul a venit prin proiecte dezvoltate împreună cu Asociația „Prietenii Școlii”. Unul dintre acestea este „Cercul Siguranței”, aflat deja în al patrulea an de implementare. Proiectul presupune implicarea unui număr mai mare de psihologi, alături de consilierul școlar și profesorii de sprijin, pentru activități dedicate elevilor, părinților și cadrelor didactice. „Să poată fiecare să fie echilibrat și să poată să-și facă bine activitatea”, explică Petronella Petrea.

Școala, centrul comunității

Ideea că școala trebuie să fie mai mult decât un loc în care copiii merg la cursuri reprezintă o constantă în discursul directoarei. Liceul din Valea Lupului încearcă să funcționeze ca un centru al comunității, iar colaborarea cu Asociația „Prietenii Școlii” este una dintre modalitățile prin care sunt dezvoltate proiecte cu participarea elevilor, părinților, profesorilor și a altor membri ai comunității.

În opinia directoarei Petronela Petrea, o autonomie mai mare a școlilor ar putea permite instituțiilor să răspundă mai bine propriilor nevoi, cu condiția existenței unui cadru legislativ clar și stabil. „Autonomia unui director ar putea să facă și diferența între tipurile de școli”, consideră Petronela Petrea.

Redăm, mai jos, interviul integral:

Andreea Daraban: Ce înseamnă pentru dumneavoastră această nominalizare și faptul că ați intrat în etapa finală a acestei Gale?

Petronela Petrea: Este onorant pentru liceul nostru, pentru că nu este vorba doar despre activitatea mea, este vorba despre rezultatele întregii echipe și este o încununare a unei munci de mulți ani.

Andreea Daraban: De câți ani sunteți director la școala din Valea Lupului?

Petronela Petrea: Sunt director fără pauză din 2007 și am mai avut un mandat din 2004. Sunt 21 de ani de când lucrez în acest rol în liceul nostru.

Andreea Daraban: Așadar, de mai bine de 20 de ani, manageriați această instituție care, iată, a devenit cunoscută. În ultimii ani există o adresabilitate foarte mare a părinților către școala dumneavoastră. Categoria ”Antreprenoriat”, unde ați fost nominalizată, vorbește despre inițiativă, dezvoltare și capacitatea unei școli de a genera oportunități. Ce proiecte sau inițiative au stat la baza acestei nominalizări?

Petronela Petrea: Proiectul de bază este cel care este și înscris în proiectul nostru de dezvoltare, și anume ”O școală de elită în inima comunității”. Și asta înseamnă să găsim resurse pentru dezvoltarea maximă a fiecărui copil care ne trece pragul. Și nu sunt puțini. Anul acesta avem 2418 copii, de la grădiniță până la clasa a XII-a. Și faptul că ei ne-au ales să fim școala în care își încep școlaritatea sau o continuă, la diferite niveluri, înseamnă că lucrurile se întâmplă bine.

Andreea Daraban: Vorbeați despre 2400 de elevi. Este vorba despre grădinițe, școli primare, aveți o școală gimnazială și liceul. Toate funcționează sub umbrela Liceului ”Mihai Dumitriu” din Valea Lupului.

Petronela Petrea: Așa este, avem o singură unitate cu personalitate juridică, iar activitatea se desfășoară efectiv în 10 corpuri de clădire. Asta înseamnă că trebuie să avem grijă de multă infrastructură. Sunt 38 de grupe de grădiniță, 49 de clase primare și de câțiva ani a început să crească numeric și nivelul gimnazial, unde acum sunt 17 clase. Iar la liceu, care este un proiect nou, avem câte o clasă pe fiecare nivel și anul viitor vom da prima dată Bacalaureatul.

Andreea Daraban: Știu că există un număr foarte mare, așa cum ați spus, de cereri pentru ca elevii, mai ales cei de clase primare, dar și de grădiniță să participe la activitățile oferite de școala dumneavoastră. Presiunea pe municipiul Iași a scăzut foarte mult. Iată, locuitorii din zona metropolitană nu mai vin spre Iași, rămân în localitatea lor, pentru că au această facilitate, au școala aproape de casă, iar condițiile de studiu sunt foarte bune. Ce provocări aduce acest lucru pentru școală și cum încercați să răspundeți nevoilor comunității?

Petronela Petrea: Provocarea cea mai mare este aceea de a avea infrastructură, să avem clădirile în care să putem primi acești copii, care au fost din ce în ce mai mulți și aici avem sprijinul continuu al autorităților locale, Primăria și Consiliul Local, care în ultimii ani ne-au ajutat să avem aceste clădiri, fie construind clădiri din module, fie, cum s-a întâmplat anul acesta, au fost preluate imobile de la alți proprietari și ne-au fost date nou în administrare, în paralel cu accesarea fondurilor disponibile. În acest moment, în Valea Lupului sunt două școli foarte mari, una la care s-a făcut recepția de către Primărie și o alta care va fi finalizată până la sfârșitul anului calendaristic, cel mai probabil, care însumează peste 40 de săli de clasă, plus laboratoare, biblioteci, săli de lectură, sală de mese și alte birouri, săli necesare pentru buna desfășurare activității. Valoarea acestor investiții este de aproximativ 100 de milioane de lei și sunt bani care vin din fonduri europene sau de la Banca Mondială, dar și o cofinanțare substanțială de la Consiliul Local, de aproximativ 12 milioane de lei.

Andreea Daraban: Sunt două clădiri în plus față de cele 10 structuri despre care spuneați. Veți avea 12 imobile care vor face parte din Liceul din Valea Lupului.

Petronela Petrea: Da, și sunt ele în sine școli care ar putea să funcționeze și independent, pentru că au capacitate de peste 500 de elevi care să învețe într-un schimb, doar că alegerea noastră, conștientă, a fost să păstrăm într-o singură unitate, cu personalitate juridică, toate nivelurile și toți copiii, pentru că în acest fel putem să avem o cultură comună, bazată pe valorile găsite împreună de comunitatea de elevi, părinți, profesori și cumva lucrurile să aibă continuitate.

Andreea Daraban: O școală este apreciată și pentru rezultatele pe care le au elevii la examenele naționale, la olimpiadele școlare, la concursuri. Ce fel de școală v-ați propus să fiți și ce profil al elevului îl aveți creionat?

Petronela Petrea: Noi ne dorim să facem să crească fiecare copil atât cât îi permite potențialul lui, iar fiecare copil să cunoască succesul. Evident că școala este catalogată după rezultatele de la Evaluare Națională, până să se vadă și alte rezultate și creșterea fiecărui copil. Și nu stăm rău nici aici, pentru că în fiecare an promovabilitatea la Evaluare Națională este de peste 95%. Am avut ani în care am avut 100%, anul trecut am avut și unul dintre zeciștii din județul Iași, și ne dorim să putem oferi fiecărui copil ceea ce are nevoie. Adică să facem și performanță, să aibă unde să facă și un club de artă, de sport, astfel încât fiecare dintre ei să poată să spună că școala i-a oferit mediul în care să reușească.

Andreea Daraban: Care este din perspectiva dumneavoastră cel mai important lucru pe care un director trebuie să-l aibă pentru a dezvolta o școală?

Petronela Petrea: Neapărat trebuie să aibă drag de oameni și de colegi și de părinți și, evident, de copii, pentru că ei sunt cei mai importanți. Dar dacă adulții din jurul copilului nu sunt bine, atunci ei nu au de unde să dea ceva bun copilului. Și atunci grija mea, de la început, a fost să creez o școală suficient de bună pentru copiii mei, pentru că erau elevi la școală și n-am vrut să am măcar o dată gândul să-i duc la o altă școală și că școala unde eu sunt director nu le poate oferi tot ce au nevoie pentru dezvoltarea lor. Și atunci am continuat și o tradiție a școlii din Valea Lupului de a face lucrurile cât de bine se putea, cu resursele la îndemână, pentru că asta a făcut și domnul Mihai Dumitriu, cel al cărui nume îl poartă acum liceul. Și așa au făcut și directorii de pe vremea când eram eu elevă la școala din Valea Lupului. Au vrut ca școala să fie centru al comunității și asta am încercat să fac și asta continui și acum, de aceea avem o asociație cu care lucrăm, Asociația ”Prietenii Școlii”, cu care facem proiecte, în care vine toată comunitatea, chiar dacă are legătură sau nu cu școala, reușim să fim în continuare inima comunității.

Andreea Daraban: Credeți că un director este în primul rând un manager sau un lider al comunității?

Petronela Petrea: Ideal ar fi să fie lider, pentru că dacă ai viziune și inspiri oamenii poți să-i duci într-acolo, dar trebuie să fii și manager, să folosești resursele, să le găsești, să le gândești, să le chibzuiești și să organizezi lucrurile. Dar dacă te limitezi la a face doar să funcționeze o școală, nu cred că asta poate fi o linie de dezvoltare.

Andreea Daraban: Cât de importantă este echipa de profesori în transformarea unei idei într-un proiect care poate produce schimbare? Adică cât de mult contează cancelaria în succesul unui manager de școală?

Petronela Petrea: Este esențială, pentru că profesorii sunt cei care pun în practică o idee și dacă reușești să găsești ideea potrivită, care să îi însuflețească și pe ei, să îi inspire, să îi motiveze, pentru că este foarte grea munca din educație și dacă nu găsești modalități de a face oamenii să își păstreze sclipirea din ochi, atunci ei nu se vor putea duce la clasă și să facă ochii copiilor să sclipească.

Andreea Daraban: Creșterea normei didactice, diminuarea cuantumului pentru plata cu ora pentru profesori v-au afectat?

Petronela Petrea: Au fost evident lucruri care au afectat, pentru că sunt oamenii obosiți. Ajung să aștepte vacanțele mai ceva decât așteaptă copiii, iar legat de plata cu ora, oamenii nu își luau ore în plus. Dar, atunci când lipsește cineva și ai nevoie să găsești un profesor să îl înlocuiască pe cel bolnav, este mult mai ușor atunci când plata cu ora este ofertantă. Acum sunt zile în care dacă îmi lipsesc 2-3 oameni, alternativa este să las orice altă activitate și să intru eu la ore. Dar asta este o soluție care afectează randamentul meu în implicarea în alte proiecte. Pentru că atunci când ai o școală cu două mii și ceva de copii, chiar dacă mai am trei colege director adjunct, care muncesc foarte mult și gestionează nivelul la care este fiecare, sunt proiecte pe care le avem și nu se mai derulează la fel de bine sau în niciun caz nu în timpul celor 8 ore de muncă.

Andreea Daraban: Care a fost una dintre cele mai mari provocări pe care a trebuit să o depășiți în dezvoltarea liceului?

Petronela Petrea: Au fost de-a lungul anilor diferite provocări. A fost o perioadă în care nu aveam resursa materială și atunci a trebuit să caut proiecte, finanțări, să fiu foarte atentă la fiecare oportunitate și acum am un radar adevărat. Deci orice proiect, orice inițiativă apare, o identific și o pun la dispoziție colegilor mei care aleg dacă accesează sau nu. Apoi a fost o mare provocare perioada pandemiei în care a trebuit să gestionez mai ales partea de anxietate atât personală cât și a colegilor și să mențin conexiunea unii cu alții. Iar după pandemie au venit copiii foarte anxioși, foarte agitați, crescuse nivelul de violență și atunci am dezvoltat împreună cu Asociația ”Prietenii Școlii” proiecte prin care să venim în sprijinul copiilor, să-și gestioneze emoțiile și avem proiectul Cercul Siguranței pe care îl derulăm, este al patrulea an deja și constă în a avea mai mulți psihologi decât consilierul școlar și profesori de sprijin, avem mai mulți oameni care să facă activități cu copiii, cu părinții, cu cadrele didactice astfel încât să poată fiecare să fie echilibrat și să poată să-și facă bine activitatea. Iar cea mai recentă provocare este această creștere accelerată a numărului de copii pe care trebuie să-i organizăm. De asemenea, odată cu creșterea numărului de copii, a crescut numărul cadrelor didactice și în fiecare an primim 20-30 de colegi noi pe care trebuie să-i facem să se simtă parte a liceului nostru, să cunoască foarte repede cultura școlii și tot ce facem și atunci este o muncă continuă.

Andreea Daraban: V-ați dori o autonomie mai mare a școlii? V-ar ajuta acest lucru în dezvoltarea instituției?

Petronela Petrea: Da, autonomia mai mare ne-ar ajuta pentru că, într-un cadru legislativ bine croit și care să fie stabil, autonomia unui director ar putea să facă și diferența între tipurile de școli, poate. Pentru că o școală poate să aibă anumite obiective și să le și atingă mai ușor dacă este și o autonomie mai mare. Pe de altă parte, avem o colaborare bună cu Inspectoratul Școlar Județean și cu autoritățile locale, deci nu e neapărat un impediment, dar sunt momente în care ne-am dori mai multă libertate și mai multă autonomie.

Andreea Daraban: În ceea ce privește selectarea resursei umane, poate?

Petronela Petrea: Da, noi avem o limită, putem să vedem niște oameni, să îi alegem, doar în perioada în care se fac pretransferuri și poți să ai un interviu cu ei, dar nu tot personalul este angajat de către școală și mai dificil poate este să faci în așa fel încât un om care nu este potrivit profilului de școală să încheie contractul cu școala respectivă, pentru că e legislația foarte strictă în privința asta.

Andreea Daraban: Urmează concursul pentru directori. Veți participa?

Petronela Petrea: Da, împreună cu colegele am început procesul de pregătire și de întocmire a dosarului. Sperăm să trecem cu bine și să continuăm.

Andreea Daraban: Cum vi se pare organizarea din acest an, spre deosebire de concursurile la care ați mai participat? Înțeleg că există noutăți anul acesta.

Petronela Petrea: Da, sunt mai multe etape. Este proiectul managerial care trebuie întocmit și încărcat odată cu restul documentelor. E puțin diferit. Nu pot să spun dacă e mai bine organizat sau nu, pentru că atât de plină a fost toată perioada, încât n-am avut timp de analizat foarte mult, dar este foarte multă transparență. Termenele sunt respectate, avem sprijin de la Inspectoratul Școlar cu documentele pe care trebuie să le primim de acolo. Era bine dacă nu era poziționat în timpul anului școlar și în octombrie, când oricum începutul de an școlar este foarte aglomerat și perioada aceasta nu ne permite poate să ne pregătim atât de bine cât ne-am dori.

Varianta audio a interviului: