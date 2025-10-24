Galaţi: Premiu de Excelenţă pentru echipa Universităţii ‘Dunărea de Jos’ la Congresul European de Neuropsihofarmacologie ECNP 2025

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 24 octombrie 2025, 15:04

Echipa Universităţii ‘Dunărea de Jos’ din Galaţi, coordonată de Anamaria Ciubară, a obţinut Premiul de Excelenţă la Congresul European de Neuropsihofarmacologie – ECNP 2025, desfăşurat la Amsterdam, informează, vineri, instituţia de învăţământ superior.

‘Felicitări doamnei prof. univ. dr. Anamaria Ciubară şi echipei sale pentru distincţia primită la ECNP Congress 2025, desfăşurat la Amsterdam. Lucrarea ‘Affective Disorders in Oncology Patients: Impact on Treatment Adherence and Quality of Life’, coordonată de doamna profesor, a fost recompensată cu Premiul de Excelenţă, recunoscând contribuţia valoroasă a cercetării asupra legăturii dintre sănătatea mintală şi bolile oncologice. Suntem mândri de această realizare care consolidează poziţia Universităţii ‘Dunărea de Jos’ din Galaţi în topul instituţiilor care promovează excelenţa academică, cercetarea şi colaborarea interdisciplinară’, a transmis instituţia.

Anamaria Ciubară, medic primar psihiatru şi profesor universitar habilitat la Universitatea ‘Dunărea de Jos’, este absolventă a Universităţii de Medicină şi Farmacie ‘Grigore T. Popa’ din Iaşi şi a Universităţii ‘Petre Andrei’ din Iaşi, Facultatea de Drept, deţinând titlul de doctor în medicină.

Activitatea sa ştiinţifică include numeroase studii şi proiecte dedicate sănătăţii mintale, psihiatriei clinice şi interdisciplinarităţii în cercetare.

Congresul ECNP (European College of Neuropsychopharmacology) este cea mai importantă manifestare ştiinţifică europeană în domeniul neuroştiinţelor, psihiatriei şi farmacologiei clinice. Evenimentul reuneşte anual cercetători, clinicieni şi specialişti din întreaga lume pentru a prezenta cele mai noi descoperiri privind tratamentele şi mecanismele bolilor cerebrale, promovând colaborarea interdisciplinară şi aplicarea rezultatelor ştiinţifice în practica medicală. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

