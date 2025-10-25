Ascultă Radio România Iași Live
(FOTO/ VIDEO) Președintele Nicușor Dan a participat, la Iași, la ceremoniile de Ziua Armatei Române

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 octombrie 2025, 13:20

Președintele Nicușor Dan a participat la Iași la evenimentele dedicate Zilei Armatei României.

El a subliniat că Armata protejează suveranitatea, independența și integritatea țării.

Șeful statului a amintit sacrificiile făcute în trecut pentru independență și reîntregire națională.

Nicușor Dan a menționat și contribuția soldaților români în teatrele de operații internaționale.

Nicușor Dan: Trebuie să te pregăteşti, ca să ai pace, trebuie să te pregăteşti ca să descurajezi războiul. De aceea, modernizarea Armatei Române este o prioritate a acestor momente şi de aceea România investeşte în modernizarea Armatei Române. Şi în anii precedenţi şi în anii care vor veni vom aloca suficiente fonduri pentru ca armata să fie pregătită.

Alocuțiunea sa a fost întâmpinată de o serie de huiduieli lansate de un grup de aproximativ 50 de persoane cu megafoane.

Totodată, în discursul său, Generalul Gheorghiță Vlad, Şeful Statului Major al Apărării, a spus astăzi că „trăim vremuri în care se vorbește mult despre război, dar mai puțin despre curaj”.

Gheorghiță Vlad: În jurul nostru se duc și alte lupte, lupte pentru adevăr, pentru mințile și încrederea oamenilor, dezinformarea, frica, neîncrederea încearcă să slăbească ceea ce ne unește, dar armata României rămâne o certitudine, o instituție care se pregătește pentru cele mai grele scenarii, dar care luptă înainte de toate pentru pace. Astăzi investiția în oameni este dublată de investiția în tehnică, în dotări moderne și în instruire. Exercițiile din țară și cele alături de partenerii noștri din alianță, arată o armată capabilă, adaptată și respectată.

 

Dimineață, șeful statului a participat la întâlnirea anuală a rectorilor din România și Republica Moldova, organizată la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

