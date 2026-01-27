(FOTO) Tânăr prins la frontiera Albița cu droguri de risc

Publicat de Andreea Drilea, 27 ianuarie 2026, 12:26

Un bărbat de 27 de ani, cu dublă cetățenie română și moldovenească, este cercetat pentru trafic internațional de droguri de risc, după ce a fost prins în flagrant la Punctul de Trecere a Frontierei Albița.



Potrivit autorităților, acesta a fost depistat pe 25 ianuarie 2026, pe sensul de intrare din Republica Moldova, având asupra sa, ascunse într-o borsetă din autoturism, peste 100 de grame de muscimol, substanță încadrată ca drog de risc.



La data de 26 ianuarie, procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vaslui au dispus reținerea bărbatului, iar pe 27 ianuarie a fost sesizat Tribunalul Vaslui cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă.

Radio Iași/Vasile geles/FOTO Poliția de Frontieră