(FOTO) Tânăr prins la frontiera Albița cu droguri de risc

Publicat de Andreea Drilea, 27 ianuarie 2026, 12:26

Tânăr prins la frontiera Albița cu droguri de risc.

Un bărbat de 27 de ani, cu dublă cetățenie română și moldovenească, este cercetat pentru trafic internațional de droguri de risc, după ce a fost prins în flagrant la Punctul de Trecere a Frontierei Albița.

Potrivit autorităților, acesta a fost depistat pe 25 ianuarie 2026, pe sensul de intrare din Republica Moldova, având asupra sa, ascunse într-o borsetă din autoturism, peste 100 de grame de muscimol, substanță încadrată ca drog de risc.

La data de 26 ianuarie, procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vaslui au dispus reținerea bărbatului, iar pe 27 ianuarie a fost sesizat Tribunalul Vaslui cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă.

Radio Iași/Vasile geles/FOTO Poliția de Frontieră

