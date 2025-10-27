(FOTO) 25 kg de trufe negre, confiscate de polițiști în Neamț

Publicat de Andreea Drilea, 27 octombrie 2025, 11:42

Ieri, ora 12.15, polițiștii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Gârcina au oprit pentru control, în localitatea Alexandru cel Bun, un autoturism condus de o femeie, în vârstă 30 de ani, cetăţean cu dublă cetăţenie Bulgară şi Română din județul Timiș.

În urma controlului efectuat asupra autoturismului, polițiștii au descoperit cantitatea de 25 de kg de trufe negre, care ar fi fost recoltate din fondul forestier, fără a deține autorizație și o armă calibru 6 mm., fără ca aceasta să fie înregistrată sau autorizată de către organele de poliţie şi pentru care nu deţine un permis de port armă.

Polițiștii au confiscat cantitatea de trufe și au predat-o lucrătorilor din cadrul Ocolului Silvic Vaduri. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional, conform prevederilor Legii nr. 171 din anul 2010, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu amendă în cuantum, de 5.000 de lei. Totodată, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor.

(Radio Iaşi/Gianina Buftea/FOTO Gianina Buftea)