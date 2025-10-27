Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (FOTO) 25 kg de trufe negre, confiscate de polițiști în Neamț

(FOTO) 25 kg de trufe negre, confiscate de polițiști în Neamț

(FOTO) 25 kg de trufe negre, confiscate de polițiști în Neamț

Publicat de Andreea Drilea, 27 octombrie 2025, 11:42

25 kg de trufe negre confiscate de polițiști.

Ieri, ora 12.15, polițiștii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Gârcina au oprit pentru control, în localitatea Alexandru cel Bun, un autoturism condus de o femeie, în vârstă 30 de ani, cetăţean cu dublă cetăţenie Bulgară şi Română din județul Timiș.

În urma controlului efectuat asupra autoturismului, polițiștii au descoperit cantitatea de 25 de kg de trufe negre, care ar fi fost recoltate din fondul forestier, fără a deține autorizație și o armă calibru 6 mm., fără ca aceasta să fie înregistrată sau autorizată de către organele de poliţie şi pentru care nu deţine un permis de port armă. 

Polițiștii au confiscat cantitatea de trufe și au predat-o lucrătorilor din cadrul Ocolului Silvic Vaduri. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional, conform prevederilor Legii nr. 171 din anul 2010, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu amendă în cuantum, de 5.000 de lei. Totodată, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor.

(Radio Iaşi/Gianina Buftea/FOTO Gianina Buftea)

Etichete:
DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă,prin apeluri false în numele unor instituţii sau autorităţi
Prim plan luni, 27 octombrie 2025, 11:11

DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă,prin apeluri false în numele unor instituţii sau autorităţi

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei tentative de fraudă prin apeluri false în numele unor instituţii...

DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă,prin apeluri false în numele unor instituţii sau autorităţi
Tensiuni pe tema salariului minim: sindicatele amenință cu proteste
Prim plan luni, 27 octombrie 2025, 09:11

Tensiuni pe tema salariului minim: sindicatele amenință cu proteste

Oportunitatea creşterii salariului minim pe economie este tema principală de pe agenda Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, care...

Tensiuni pe tema salariului minim: sindicatele amenință cu proteste
Creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Dimitrie cel Nou
Prim plan luni, 27 octombrie 2025, 08:26

Creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Dimitrie cel Nou

Creştinii ortodocşi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Dimitrie cel Nou, are cărui moaşte se găsesc în Catedrala Patriarhală din...

Creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Dimitrie cel Nou
Senatorii urmează să dezbată, în această săptămână, proiectul privind pregătirea populaţiei pentru apărare
Prim plan luni, 27 octombrie 2025, 07:29

Senatorii urmează să dezbată, în această săptămână, proiectul privind pregătirea populaţiei pentru apărare

Senatorii dezbat, săptămâna aceasta, proiectul de lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare, care prevede că tinerii între 18 şi 35...

Senatorii urmează să dezbată, în această săptămână, proiectul privind pregătirea populaţiei pentru apărare
Prim plan luni, 27 octombrie 2025, 07:19

Oportunitatea creşterii salariului minim pe economie, tema principală de pe agenda Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

Oportunitatea creşterii salariului minim pe economie este tema principală de pe agenda Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, care...

Oportunitatea creşterii salariului minim pe economie, tema principală de pe agenda Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social
Prim plan luni, 27 octombrie 2025, 06:37

Premierul Ilie Bolojan: TVA nu va creşte şi nici alte taxe în 2026

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara, la Digi 24, că TVA nu va creşte anul viitor şi nu vor creşte nici alte taxe şi a reafirmat...

Premierul Ilie Bolojan: TVA nu va creşte şi nici alte taxe în 2026
Prim plan luni, 27 octombrie 2025, 06:22

(AUDIO) Ioana Bâldea Constantinescu, câștigătoarea Premiului liceenilor la FILIT 2025

Premiul liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte a anului i-a revenit scriitoarei Ioana Bâldea Constantinescu, pentru romanul „Castelul din...

(AUDIO) Ioana Bâldea Constantinescu, câștigătoarea Premiului liceenilor la FILIT 2025
Prim plan luni, 27 octombrie 2025, 05:18

RADIO IAȘI – LA 84 DE ANI, SĂRBĂTORIT LA TORINO ȘI MILANO

În toamna 2025, Radio România Iași – una dintre cele mai longevive și apreciate instituții media publice din România – marchează 84 de ani...

RADIO IAȘI – LA 84 DE ANI, SĂRBĂTORIT LA TORINO ȘI MILANO