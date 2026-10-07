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Esplanada Teatrului Național, redeschisă pentru pelerini. Aici va putea fi urmărită slujba de Hramul Sfintei Parascheva

Esplanada Teatrului Național, redeschisă pentru pelerini. Aici va putea fi urmărită slujba de Hramul Sfintei Parascheva

Publicat de Andreea Drilea, 7 octombrie 2026, 12:48

Autoritățile locale ieșene vor finaliza, astăzi, amplasamentul din zona pietonalului Ștefan cel Mare și Sfânt unde se va desfășura slujba din ziua Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.

În acest an, pelerinii vor avea la dispoziție și esplanda din fața Teatrului Național „Vasile Alecsandri”, pentru a putea urmări oficierea sfintei liturghii.

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica:

Mihai Chirica: E aproape o rutină pentru noi pregătirea sărbătorilor și sperăm și în acest an să vină cât mai mulți pererini și să fie un succes.

Reporter: Va fi funcțională și explanarea din fața teatrului, dacă vor fi anumite lucruri deosebite pe acel spațiu între Mitropolie și Teatrul Național.

Mihai Chirica: Toate lucrurile sunt deosebite acolo, de la fântână și felul în care se pot odihni cei care ajung acolo, acolo va fi organizată și slujba de pe data de 14 octombrie, prin urmare e deschisă pentru orice activitate.

Redactorul nostru, Constantin Mihai, amintește că esplanda Teatrului Național din Iași a fost închisă, timp de doi ani, pentru lucrări de reamenajare, care însă au fost întârziate de descoperirea unor vestigii din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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