Distincții UNITER pentru Teatrul Național Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 februarie 2026, 11:11

Naționalul ieșean primește, și în acest an, aprecierea juriului UNITER, fiind distins cu Premiul special Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași – 185 de ani de istorie, tradiție și continuitate. Tot în cadrul manifestării teatrale anuale, actrița Andreea Boboc este nominalizată la categoria Cea mai bună actriță în rol principal pentru rolul Dorra din spectacolul „Femeia – câmp de luptă” de Matei Vișniec, în regia lui Botond Nagy.

Premiul special este dedicat sărbătoririi unor momente de importanță istorică și culturală care au marcat destinul acestui teatru: pe 18 martie 1840, prin decret domnesc, s-a pus bazele primei instituții teatrale naționale din România, sub conducerea lui Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri și Mihail Kogălniceanu. După semnarea actului de constituire a Teatrului Național din Iași, în seara de 18 noiembrie a aceluiași an, are loc cea cea dintâi reprezentație „cu subiect românesc” a primei stagiuni naționale ieșene, spectacol oferit de trupa întregită și pregătită în doar câteva luni de către Costache Caragiali. Premiera „Farmazonul din Hârlău”, prima opera dramatică a tânărului Vasile Alecsandri, care nici nu împlinise 20 de ani la acea vreme, a avut loc pe scena din clădirea Théâtre des Variétés de pe strada Goliei, iar succesul a fost atât de răsunător, încât, așa cum scriu cronicile de atunci, a marcat, pe drept cuvânt, începutul marelui teatru românesc în capitala Moldovei.

Nominalizarea Andreei Boboc la categoria Cea mai bună actriță în rol principal pentru rolul Dorra din spectacolul „Femeia – câmp de luptă” de Matei Vișniec, în regia lui Botond Nagy, confirmă maturitatea, talentul și rigoarea cu care și-a construit și interpretat personajul, forța de a susține un rol de mare tensiune emoțională, cu ajutorul întregii echipe care a creat această producție mult apreciată de publicul Teatrului Național ieșean.

decor: Raul Cioabă

costume: Ioana Ungureanu

lighting design: Cristian Niculescu

scenografie sonoră: Claudiu Urse

coregrafie: Alice Veliche

dramaturgie: Diana Nechit

distribuție: Andreea Boboc, Diana Roman, Livia Iorga, Mălina Lazăr, Dragoș Codrescu, David-Daniel Deca, Aurelian Iordache, Alexandru Lilă, Matei Olteanu

Botond Nagy: „Primul lucru pe care l-am simțit când am citit textul a fost postura corpului Dorrei. Un corp închistat, înfricoșat, dar încă viu. M-am apropiat de ea ca de un animal speriat, care trebuie protejat de sunete și de lumină, dar și expus, pentru ca noi să înțelegem cât de adâncă e lumea în care s-a ascuns.”

Ediția a 34-a a Galei Premiilor UNITER va avea loc luni, 25 mai, la Sala Majestic a Teatrului Odeon București.

(Radio Iași/ FOTO Andrei Văleanu)