Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Distincții UNITER pentru Teatrul Național Iași

Distincții UNITER pentru Teatrul Național Iași

Distincții UNITER pentru Teatrul Național Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 februarie 2026, 11:11

Naționalul ieșean primește, și în acest an, aprecierea juriului UNITER, fiind distins cu Premiul special Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași – 185 de ani de istorie, tradiție și continuitate. Tot în cadrul manifestării teatrale anuale, actrița Andreea Boboc este nominalizată la categoria  Cea mai bună actriță în rol principal  pentru rolul Dorra din spectacolul „Femeia – câmp de luptă” de Matei Vișniec, în regia lui Botond Nagy.

 

 

Premiul special este dedicat  sărbătoririi unor momente de importanță istorică și culturală care au marcat destinul acestui teatru:  pe 18 martie 1840, prin decret domnesc, s-a pus bazele primei instituții teatrale naționale din România, sub conducerea lui Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri și Mihail Kogălniceanu. După semnarea actului de constituire a Teatrului Național din Iași, în seara de 18 noiembrie a aceluiași an, are loc cea cea dintâi reprezentație „cu subiect românesc” a primei stagiuni naționale ieșene, spectacol oferit de trupa întregită și pregătită în doar câteva luni de către Costache Caragiali. Premiera „Farmazonul din Hârlău”, prima opera dramatică a tânărului Vasile Alecsandri, care nici nu împlinise 20 de ani la acea vreme, a avut loc pe scena din clădirea Théâtre des Variétés de pe strada Goliei, iar succesul a fost atât de răsunător, încât, așa cum scriu cronicile de atunci, a marcat, pe drept cuvânt, începutul marelui teatru românesc în capitala Moldovei.

 

Nominalizarea Andreei Boboc la categoria Cea mai bună actriță în rol principal  pentru rolul Dorra din spectacolul „Femeia – câmp de luptă” de Matei Vișniec, în regia lui Botond Nagy, confirmă maturitatea, talentul și rigoarea cu care și-a construit și interpretat personajul, forța de a susține un rol de mare tensiune emoțională, cu ajutorul întregii echipe care a creat această producție mult apreciată de publicul Teatrului Național ieșean.

decor: Raul Cioabă

costume: Ioana Ungureanu

lighting design: Cristian Niculescu

scenografie sonoră: Claudiu Urse

coregrafie: Alice Veliche

dramaturgie: Diana Nechit

distribuție: Andreea Boboc, Diana Roman, Livia Iorga, Mălina Lazăr, Dragoș Codrescu, David-Daniel Deca, Aurelian Iordache, Alexandru Lilă, Matei Olteanu

Botond Nagy: „Primul lucru pe care l-am simțit când am citit textul a fost postura corpului Dorrei. Un corp închistat, înfricoșat, dar încă viu. M-am apropiat de ea ca de un animal speriat, care trebuie protejat de sunete și de lumină, dar și expus, pentru ca noi să înțelegem cât de adâncă e lumea în care s-a ascuns.”

Ediția a 34-a a Galei Premiilor UNITER va avea loc luni, 25 mai, la Sala Majestic a Teatrului Odeon București.

(Radio Iași/ FOTO Andrei Văleanu)

Etichete:
(AUDIO) „Săptămâna Protecției Civile” – program și activități în județul Iași
Prim plan joi, 26 februarie 2026, 11:40

(AUDIO) „Săptămâna Protecției Civile” – program și activități în județul Iași

Inspectoratele pentru Situații de Urgență din toată țară, desfășoară, începând de astăzi, o serie de activități, organizate cu prilejul...

(AUDIO) „Săptămâna Protecției Civile” – program și activități în județul Iași
Sondaj eJobs: 40,2% vor să își schimbe jobul până în vară și alți 11,7% până la finalul anului. Salariul este principalul motiv care i-a determinat să ia această decizie
Prim plan joi, 26 februarie 2026, 10:40

Sondaj eJobs: 40,2% vor să își schimbe jobul până în vară și alți 11,7% până la finalul anului. Salariul este principalul motiv care i-a determinat să ia această decizie

București, 26 februarie 2026: 40,2% dintre respondenții celui mai recent sondaj derulat de eJobs România spun că principalul lor obiectiv...

Sondaj eJobs: 40,2% vor să își schimbe jobul până în vară și alți 11,7% până la finalul anului. Salariul este principalul motiv care i-a determinat să ia această decizie
ISU Botoșani își deschide porțile în „Săptămâna Protecției Civile”
Prim plan joi, 26 februarie 2026, 09:40

ISU Botoșani își deschide porțile în „Săptămâna Protecției Civile”

În perioada 26 februarie – 04 martie a.c., în cadrul celei de-a patra ediții a „Săptămânii Protecției Civile”, între orele 10:00 –...

ISU Botoșani își deschide porțile în „Săptămâna Protecției Civile”
Investiţie majoră în educaţie la Piatra-Neamţ: 33,5 milioane de lei pentru modernizarea unei grădiniţe şi a unei şcoli, prin ADR Nord-Est
Prim plan joi, 26 februarie 2026, 07:12

Investiţie majoră în educaţie la Piatra-Neamţ: 33,5 milioane de lei pentru modernizarea unei grădiniţe şi a unei şcoli, prin ADR Nord-Est

Grădiniţa ‘Spiru Haret’ şi Şcoala Gimnazială 2, ambele din Piatra-Neamţ, vor fi modernizate în cadrul unor proiecte în valoare...

Investiţie majoră în educaţie la Piatra-Neamţ: 33,5 milioane de lei pentru modernizarea unei grădiniţe şi a unei şcoli, prin ADR Nord-Est
Prim plan joi, 26 februarie 2026, 07:07

Iași: Încep lucrările de modernizare la Terminalul T3 al aeroportului

Consilierii judeţeni au aprobat, în şedinţa ordinară de miercuri, proiectul care prevede modernizarea Terminalului T3 al Aeroportului...

Iași: Încep lucrările de modernizare la Terminalul T3 al aeroportului
Prim plan joi, 26 februarie 2026, 07:00

Persoanele care comit acte de violenţă domestică vor fi obligate să urmeze un program de asistenţă de specialitate

Persoanele care comit acte de violenţă domestică vor fi obligate să urmeze un program de asistenţă de specialitate, altfel, riscă amenzi...

Persoanele care comit acte de violenţă domestică vor fi obligate să urmeze un program de asistenţă de specialitate
Prim plan joi, 26 februarie 2026, 06:55

Devine obligatorie afişarea mesajelor prin care oamenii sunt informaţi cum pot semnala cazurile de trafic de persoane

Devine obligatorie afişarea mesajelor prin care oamenii sunt informaţi cum pot semnala cazurile de trafic de persoane, potrivit unui proiect de...

Devine obligatorie afişarea mesajelor prin care oamenii sunt informaţi cum pot semnala cazurile de trafic de persoane
Prim plan joi, 26 februarie 2026, 06:12

Neamţ: Cinci persoane au murit în incendii, de la începutul anului; cele mai multe, provocate de sisteme de încălzire sau de gătit

Cinci persoane au murit în incendiile produse de la începutul anului, cele mai multe provocate din cauza sistemelor de încălzire sau de gătit,...

Neamţ: Cinci persoane au murit în incendii, de la începutul anului; cele mai multe, provocate de sisteme de încălzire sau de gătit