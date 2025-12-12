Conferința Regională Moldova – 11 decembrie 2025, Târgu Frumos – Clubul Fermierilor Români

Publicat de Andreea Drilea, 12 decembrie 2025, 10:14

A doua conferință regională AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035 a avut loc la Târgu Frumos: peste 180 de fermieri, procesatori și autorități au dezbătut direcțiile strategice pentru viitorul agriculturii românești

Târgu Frumos, 11 decembrie 2025 — Clubul Fermierilor Români a organizat astăzi, la Hotel Coroana din Târgu Frumos, a doua conferință regională din seria AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035, dedicată Regiunii Moldova Nord. Evenimentul a reunit peste 180 de fermieri, procesatori, retaileri, reprezentanți ai autorităților și ai instituțiilor financiare, inclusiv secretarul de stat MADR, rectorul Universității „Al. I. Cuza” din Iași și reprezentanți ai Băncii de Investiții și Dezvoltare.

Conferința a lansat un apel ferm la implicare activă în consultările naționale privind viitorul agriculturii, în contextul în care, în procesul PNRR 2021–2026, sectorul agricol a primit zero finanțare

Agricultura Regiunii Moldova Nord joacă un rol esențial în economia locală, iar provocările actuale – de la costurile de producție și lipsa forței de muncă, până la accesul la finanțare, digitalizare și dezvoltarea lanțului agroalimentar – necesită un dialog constant între fermieri, autorități și instituțiile de sprijin. În acest context, Clubul Fermierilor Români a organizat la Târgu Frumos cea de-a doua conferință regională AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035, un eveniment dedicat consultării și definirii priorităților pentru viitorul agriculturii la nivel regional și național.

Reprezentanții Clubului au subliniat necesitatea ca fermierii să fie parte din definirea politicilor, bugetelor și mecanismelor de finanțare pentru perioada 2028–2034, inclusiv în arhitectura noului Plan de Parteneriat Național și Regional (PPNR) și în redefinirea programelor strategice aflate în lucru, precum Agricultură Inteligentă Climatic, Programul Național de Management al Riscului și Centrul Național de Biosecuritate

Politici Agricole & Competitivitate

Participanții au analizat provocările competitive ale fermelor românești, în special în contextul noului ciclu PAC și al presiunilor privind plafonarea/degresivitatea plăților. S-a discutat necesitatea consolidării poziției României în negocierile europene și a menținerii investițiilor în infrastructură critică precum irigațiile, digitalizarea și gestionarea riscului climatic.

Finanțare – un deficit major care afectează fermierii din Moldova

Potrivit prezentării Băncii de Investiții și Dezvoltare, România înregistrează cel mai mare deficit de finanțare agricolă din Uniunea Europeană, un deficit sistemic și în creștere.

Câteva cifre îngrijorătoare:

≈ 3,81 miliarde EUR reprezintă deficitul de finanțare care afectează tinerii fermieri, din cauza lipsei de capitalizare și garanții

39% dintre firmele agricole declară că nivelul dobânzilor le limitează accesul la credit

piața informală de creditare este estimată la ~1 miliard EUR

peste 75% din infrastructura de irigații este nefuncțională sau ineficientă, afectând direct productivitatea fermelor

Aceste date subliniază nevoia urgentă de mecanisme de garantare, fonduri de investiții sectoriale, împrumuturi adaptate nevoilor agriculturii și colaborare strânsă între fermieri, bănci și autorități.

Tehnologii & Digitalizare – decalaj critic pentru România

Nivelul digitalizării fermelor românești rămâne printre cele mai reduse din UE: doar 0,03% dintre ferme au fost digitalizate prin programe guvernamentale dedicate

Beneficiile observate în fermele digitalizate includ:

reducerea costurilor prin aplicare variabilă;

economii importante de apă prin irigații inteligente;

reducerea amprentei de carbon;

creșterea eficienței utilajelor și a randamentelor culturilor

Clubul Fermierilor Români investește deja în formarea capitalului uman prin programe precum:

Tineri Lideri pentru Agricultură (2019–prezent) ,

Antreprenor în Agricultura 4.0 (2020–prezent) ,

Specialist în Informatică Agricolă – SIA (2026–2028), un program național aflat în implementare, cu peste 1.000 de cursanți vizați și mentorat structurat

Totodată, energia devine un pilon strategic: costurile cu energia au crescut cu 40–60%, iar România dispune de 800.000 ha de terenuri degradate care pot genera 2.000–2.500 EUR/ha/an.

Lanțul Valoric Agroalimentar – o oportunitate majoră pentru Moldova

Participanții au subliniat clar: România trebuie să își valorifice potențialul uriaș de procesare, să reducă exportul de materie primă și să dezvolte branduri regionale puternice, capabile să concureze în retail și la export. Este nevoie de standardizare, certificare și infrastructură, precum și de modele integrate fermă–procesare–piață pentru a întări poziția produsului românesc.

Concluzii și următorii pași

Conferința de la Târgu Frumos reprezintă un pas decisiv în procesul național de consultare pentru elaborarea documentului strategic AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035. Clubul Fermierilor Români va continua dialogul cu fermierii, instituțiile financiare și autoritățile pentru a integra concluziile regionale în viziunea finală pentru agricultura românească.

Următoarea conferință regională va avea loc la Timișoara, pe 22 ianuarie 2026.