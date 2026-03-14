Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din Botoșani: Ateliere de „Încondeiat Ouă” (20-31 martie 2026)

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 martie 2026, 08:03 / actualizat: 14 martie 2026, 9:33

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, organizează, în perioada 20-31 martie 2026, ateliere de „Încondeiat Ouă”, după cum urmează:

20 martie – atelier organizat în colaborare Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, Mihălășeni, Botoșani și Școala Gimnazială Nr.1-Mihălășeni, Botoșani, care se va desfășura la Căminul Cultural din Mihălășeni, începând cu ora 12:30;

24 martie – Biserica „Înălțarea Domnului” din Cotu-Copălău, Botoșani, ora 15:00;

28 martie – Biserica Duminica Mare Botoșani, ora 13:00;

31 martie – Școala Gimnazială Nr. 1 Blândești, Botoșani, ora 9:00.

Cele patru ateliere vor fi coordonate de trei meșteri populari din județul Botoșani. Pe 20 martie, atelierul va fi coordonat de meșterul popular Maria URSULEAN din Bucecea, Botoșani. Pe 24 martie, coordonatorul va fi meșterul popular Celica Iuliana NISTOR din Rogojești, Botoșani, iar ultimele două, din 28 martie și 31 martie, vor fi coordonate de meșterul popular Elena ALEXA din Vorona, Botoșani.

Ne bucură faptul că, printre cele patru ateliere, avem două mixte, la care vor participa atât elevi, cât și adulți. Aceste ateliere de lucru reprezintă frumoasa colaborare pe care o avem în județ, precum și dorința noastră și a dumnealor de a duce mai departe meșteșugul încondeierii ouălor.