Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » BOTOȘANI: Lectură și magie de Crăciun la Filiala nr. 1 Primăverii

BOTOȘANI: Lectură și magie de Crăciun la Filiala nr. 1 Primăverii

Publicat de Andreea Drilea, 12 decembrie 2025, 10:24


Filiala  Nr. 1 Primăverii a Bibliotecii Județene ”Mihai Eminescu” Botoșani, organizează în perioada următoare o serie de activități dedicate copiilor, menite să aducă spiritul sărbătorilor în universul lecturii.

Luni, 15 decembrie, elevii clasei a IV-a D de la Școala Gimnazială Nr. 7 intră în rolul „Cititorilor de diamant”, lucrând pe texte îndrăgite precum Poveste de Crăciun de Dickens, Tabăra de Louis Sachar și Amuleta de Kazu Kibuishi.

Marți, 16 decembrie:

  • ora 8:00, clasa a II-a C de la Școala Gimnazială Nr. 13 participă la „Turul cititorului curios”, un parcurs prin tainele bibliotecii și regulile lecturii;
  • ora 9:30, elevii clasei a II-a A de la Școala Gimnazială Nr. 17 sunt invitați să descopere „Magia Crăciunului”, o activitate cu atmosferă caldă și festivă, care îi poartă pe cei mici prin lumea poveștilor și a emoțiilor de sărbătoare.

Seria activităților dedicate sărbătorilor de iarnă se încheie miercuri, 17 decembrie, la ora 11:30, cu cenaclul „Junimea Junior”, unde elevii din clasele V–VIII vor explora cu umor tema sărbătorilor în activitatea „Ho-Ho-Ho! Ha-Ha-Ha! Nas în nas cu Moșu’!”.

Prin aceste inițiative, biblioteca oferă copiilor nu doar întâlniri cu literatura, ci și momente de bucurie, emoție și creativitate în spiritul Crăciunului.

Etichete:
Iași: Festivalul folcloric „Datini și obiceiuri de iarnă” – ediția a 57-a
Regional vineri, 12 decembrie 2025, 09:13

Iași: Festivalul folcloric „Datini și obiceiuri de iarnă” – ediția a 57-a

În zilele de 13 și 14 decembrie 2025, Consiliul Județean Iași, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale...

Iași: Festivalul folcloric „Datini și obiceiuri de iarnă” – ediția a 57-a
(AUDIO/ FOTO) Iași: Protest pentru independența justiției
Regional joi, 11 decembrie 2025, 20:07

(AUDIO/ FOTO) Iași: Protest pentru independența justiției

Aproximativ 150 de persoane au protestat în această seară în fața Judecătoriei Iași solicitând independența justiției. Am ieșit aici...

(AUDIO/ FOTO) Iași: Protest pentru independența justiției
(AUDIO) Iași: Studenții au protestat pentru burse și finanțare în educație
Regional joi, 11 decembrie 2025, 20:00

(AUDIO) Iași: Studenții au protestat pentru burse și finanțare în educație

Aproximativ 50 de studenți care urmează cursurile Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Tehnică ”Gheorghe Asachi” și de la Universitatea...

(AUDIO) Iași: Studenții au protestat pentru burse și finanțare în educație
Guvern: CNAIR va realiza centura ocolitoare a oraşului Gura Humorului
Regional joi, 11 decembrie 2025, 19:08

Guvern: CNAIR va realiza centura ocolitoare a oraşului Gura Humorului

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va realiza centura ocolitoare a oraşului Gura Humorului din judeţul Suceava,...

Guvern: CNAIR va realiza centura ocolitoare a oraşului Gura Humorului
Regional joi, 11 decembrie 2025, 18:38

Centrul de transfuzii din Botoşani: Apel nou către donatori, din cauza lipsei de sânge

Centrul de transfuzii din Botoşani a lansat un nou apel către donatori, în contextul crizei de sânge cu care se confruntă. Lipsa constantă de...

Centrul de transfuzii din Botoşani: Apel nou către donatori, din cauza lipsei de sânge
Regional joi, 11 decembrie 2025, 18:00

Percheziţii în Covasna, Neamţ şi Bacău într-un dosar de comercializare a produselor contrafăcute

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat, joi, percheziţii domiciliare în judeţele Covasna,...

Percheziţii în Covasna, Neamţ şi Bacău într-un dosar de comercializare a produselor contrafăcute
Regional joi, 11 decembrie 2025, 15:03

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Eveniment de lansare a aplicației „MuzeAR 2.0”

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Etnografic al Moldovei organizează vineri, 12 decembrie 2025, începând cu ora 11.00, la...

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Eveniment de lansare a aplicației „MuzeAR 2.0”
Regional joi, 11 decembrie 2025, 15:00

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: Prelegere memorabilă, intitulată „Fericirea altfel”, susținută de scriitorul apologet Cornel Constantin Ciomâzgă.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Dumitru Stăniloaie” din Iași, cu...

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: Prelegere memorabilă, intitulată „Fericirea altfel”, susținută de scriitorul apologet Cornel Constantin Ciomâzgă.