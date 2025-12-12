BOTOȘANI: Lectură și magie de Crăciun la Filiala nr. 1 Primăverii

Publicat de Andreea Drilea, 12 decembrie 2025, 10:24





Filiala Nr. 1 Primăverii a Bibliotecii Județene ”Mihai Eminescu” Botoșani, organizează în perioada următoare o serie de activități dedicate copiilor, menite să aducă spiritul sărbătorilor în universul lecturii.

Luni, 15 decembrie, elevii clasei a IV-a D de la Școala Gimnazială Nr. 7 intră în rolul „Cititorilor de diamant”, lucrând pe texte îndrăgite precum Poveste de Crăciun de Dickens, Tabăra de Louis Sachar și Amuleta de Kazu Kibuishi.

Marți, 16 decembrie:

ora 8:00 , clasa a II-a C de la Școala Gimnazială Nr. 13 participă la „Turul cititorului curios” , un parcurs prin tainele bibliotecii și regulile lecturii;

ora 9:30, elevii clasei a II-a A de la Școala Gimnazială Nr. 17 sunt invitați să descopere „Magia Crăciunului”, o activitate cu atmosferă caldă și festivă, care îi poartă pe cei mici prin lumea poveștilor și a emoțiilor de sărbătoare.

Seria activităților dedicate sărbătorilor de iarnă se încheie miercuri, 17 decembrie, la ora 11:30, cu cenaclul „Junimea Junior”, unde elevii din clasele V–VIII vor explora cu umor tema sărbătorilor în activitatea „Ho-Ho-Ho! Ha-Ha-Ha! Nas în nas cu Moșu’!”.

Prin aceste inițiative, biblioteca oferă copiilor nu doar întâlniri cu literatura, ci și momente de bucurie, emoție și creativitate în spiritul Crăciunului.