Botoşani: Incendiu puternic la un service auto şi o vopsitorie din localitatea Buimăceni

Publicat de Andreea Drilea, 3 ianuarie 2026, 09:53

Un depozit, un service auto şi o vopsitorie din localitatea Buimăceni- comuna Albeşti au fost cuprinse, în noaptea de vineri spre sâmbătă, de flăcări, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.

Potrivit sursei citate, pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii din cadrul Gărzii de Intervenţie Truşeşti, Detaşamentului Botoşani, dar şi Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă Albeşti, Hlipiceni şi Todireni cu opt autospeciale.

‘Primii care au ajuns la faţa locului au fost pompierii voluntari din Albeşti. Aceştia au constatat că incendiul se manifesta cu flacără şi degajări mari de fum, pe o suprafaţă de peste 250 de metri pătraţi. Totodată, exista pericolul de propagare a flăcărilor la mai multe case din apropiere. Focul a izbucnit într-o bucătărie de vară şi s-a extins la o hală aparţinând Primăriei comunei Albeşti, unde funcţionau un service auto şi un depozit de materiale combustibile’, au precizat oficialii ISU.

În urma incendiului au ars bucătăria de vară, două autoturisme, un compresor, mai multe unelte de construcţii şi tinichigerie auto, precum şi o cantitate însemnată de materiale combustibile din lemn şi plastic aparţinând Primăriei Albeşti şi care se aflau în interiorul halei.

Proprietarul service-ului a suferit un atac de panică şi a fost preluat de un echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Botoşani, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale. AGERPRES/FOTO ISU BT