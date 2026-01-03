Blocaje de gheață pe râul Neagra, la Broșteni. Situația a fost remediată de autorități

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 3 ianuarie 2026, 11:58

O situație apărută ieri pe râul Neagra, în zona orașului Broșteni, ca urmare a fenomenelor specifice sezonului de iarnă, a fost gestionată și soluționată în urma intervenției rapide a autorităților.

„Blocajele de gheață formate pe cursul râului au dus la creșterea nivelului apei și la ieșirea acesteia din albie, pe o porțiune a carosabilului, afectând temporar circulația în zonă”, a declarat prefectul județului Suceava, Traian Andronachi.

Echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava, prin Stația Hidrologică Vatra Dornei, au intervenit încă de ieri, cu un excavator cu braț lung, lucrările desfășurându-se inclusiv pe timpul nopții.

„Intervenția a fost una operativă, iar în urma lucrărilor s-a reușit decolmatarea și degajarea albiei, situația fiind readusă într-un cadru funcțional corespunzător acestei perioade”, a precizat prefectul.

Autoritățile anunță că vor continua monitorizarea și intervențiile preventive și în amonte, dar și în aval de sectorul afectat.

„În prezent, nu se înregistrează riscuri imediate pentru infrastructură sau pentru comunitatea locală”, a mai transmis prefectul județului Suceava.

(Radio Iaşi/Adriana Dascălu/FOTO Prefectura Suceava)

