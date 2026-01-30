Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Virozele respiratorii aduc tot mai mulți pacienți la Spitalul de Boli Infecțioase Iași

Publicat de Andreea Drilea, 30 ianuarie 2026, 09:45

17 decese asociate cu gripă s-au înregistrat în cursul săptămânii trecute, ceea ce duce la 57 numărul total în actualul sezon rece, conform datelor transmise de Institutul Naţional de Sănătate Publică.

În perioada 19-25 ianuarie au fost raporate peste 100.000 de infecţii respiratorii, din care aproape 9.000 au fost cazuri de gripă, în creştere faţă de săptămâna anterioară, dar semnificativ mai puţine faţă de acelaşi interval al anului trecut, potrivit INSP.

Care este situația în județul Iași, aflăm de la managerul Spitalului de Boli Infecțioane “Sfânta Parascheva”, doctorul Florin Roșu: ”Se menține o adresabilitate ridicată în ceea ce reprezintă virozele respiratorii, atât prezentări în triaj, internări de zi, cât și internări în regim de spitalizare continuă. În momentul de față, în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase ”Sfânta Parascheva” din Iași, sunt spitalizați un număr de 36 de pacienți diagnosticați cu viroze respiratorii, inclusiv gripă, unul dintre pacienți necesitând îngrijire specifică de terapie intensivă, 5 pacienți cu pneumonii. Reiterăm recomandarea de a ne prezenta cât mai repede la medic în vederea stabilirii diagnosticului de certitudine și inițierea unui tratament adecvat, țintit, în vederea unui perioade cât mai scurte de boală și a unui perioade de covalescență cât mai scurte. Reamintim măsurile de prevenție, evitarea spațiilor aglomerate, mai ales în această perioadă, o igienă corectă a mâinilor, o alimentație bogată în fructe și legume, purtarea măștii de protecție dacă prezentăm simptome specifice viriozelor respiratorii, iar în ceea ce reprezintă gripa, singura măsură eficientă și care și-a dovedit eficacitatea în timp este vaccinarea.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

