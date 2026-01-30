(AUDIO) Sindicatele din educație avertizează: profesori afectați de noile planuri-cadru

Publicat de Andreea Drilea, 30 ianuarie 2026, 12:07

Restrângerile de activitate și diminuările de norme provoacă nemulțumiri majore în rândul profesorilor, avertizează liderii sindicali din educație.

Laviniu Lăcustă, președinte al USLIP Iași, spune că școlile se confruntă cu un număr fără precedent de completări și restrângeri de norme, generate de aplicarea Legii 141 și de noile planuri-cadru pentru liceu. El a atras atenția în emisiunea ”Starea Educației”, asupra unui „efect de domino”, în care orele dispar simultan din toate unitățile de învățământ, lăsând profesorii fără posibilitatea reală de a-și completa catedra: ”Avem mai multe restrângeri și completări de norme ca niciodată. Ori toate aceste lucruri sunt din cauza ordonanței din anul 2025. Mă refer la celebra ordonanță 141, dar, evident, toate acestea se coroborează și cu noul plan cadru, în special la liceu și, mai ales, la liceele tehnologice. Dar nu doar la liceele tehnologice, probleme sunt peste tot în ceea ce privește posibilitatea colegilor noștri de a-și completa norma, pentru că dacă nu găsești orele respective în școală, trebuie să te duci în altă unitate de învățământ. Ori aici avem un efect de domino, cel în care aceste ore dispar nu doar în unitatea ta, ci nu le mai găsești nici la unitățile din jur. Și ca să te duci pentru două ore sau trei la 30 sau 40 sau 50 de kilometri nu este atât de plăcut și nici nu știu dacă este funcțional.”

Și în județul Botoșani, situația este descrisă drept „foarte gravă” de liderul Ligii Sindicatelor din Învăţământ, Liviu Axinte. Acesta a afirmat, în emisiunea Starea Educației, că după reducerea a aproximativ 380 de norme în vara anului trecut, alte peste 100 de cadre didactice riscă să fie afectate anul acesta. Liviu Axinte a explicat că formarea claselor de liceu la numărul maxim de elevi duce direct la scăderea numărului de ore și, implicit, la diminuarea normelor didactice: ”avem situații foarte mult de reducerea normelor la limba română, la franceză, la fizică, biologie și chimie, în special. Aceste discipline sunt încet de mai afectate. Singura metodă pe care ministerul a găsit-o de a suplini lipsa profesorilor calificați, care sunt tineri, debutanți în învățământ, nevenind acești tineri, atunci ministerul a tăiat orele de fizică, de chimie, matematică, din planurile cadru. ”

Liderii sindicali avertizează că aceste măsuri riscă să facă sistemul de învățământ nefuncțional. Săptămâna viitoare, pe 4 februarie, sindicatele din educație anunță un amplu protest în capitală și amenință cu greva generală.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)