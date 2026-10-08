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(AUDIO) Iași: Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost scoase din Catedrala Mitropolitană și depuse spre închinare în baldachinul special amenajat

(AUDIO) Iași: Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost scoase din Catedrala Mitropolitană și depuse spre închinare în baldachinul special amenajat

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 octombrie 2026, 06:04

UPDATE ora 7:00 – Racla cu sfintele moaște a fost scoasă, în această dimineață, din Catedrala Mitropolitană și așezată, spre închinare, în baldachinul special amenajat în curtea lăcașului de cult, unde va rămâne până la 15 octombrie, după cum declară purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, preotul Lucian Apopei.

Lucian Apopei: Sfintele moaște ale Ocrotitoarei Moldovei, dar și ale Sfântului Cuvios Paisie, depuse în baldachinul special amenajat în fața căminului preoțesc, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, adică în același loc ca și în ceilalți ani, vor rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Mitropolitane, moment estimat pe data de 15 octombrie.

Credincioșii sosiți la Catedrala Mitropolitană se vor putea închina, anul acesta, și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie, aduse ieri de la Mănăstirea Sihăstria, din județul Neamț.

Delegația mănăstirii a fost întâmpinată de Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, căruia i s-au alăturat un sobor de preoți și diaconi, precum și numeroși credincioși.

Aproximativ 160 de autocare cu pelerini au ajuns deja la Iași.

Anul acesta, la pelerinajul prilejuit de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, cel mai mare din țară, sunt așteptați peste 300 de mii de credincioși.

Pelerinajul prilejuit de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva începe, oficial, în această dimineață, cu momentul scoaterii raclei din Catedrală, pentru a fi așezate în curtea lăcașului de cult.

Ieri, baldachinul a fost împodobit, conform tradiției, de familia Buștei, prezentă la Iași pentru cel de al 23-lea an consecutiv.

Credincioșii sosiți la Catedrala Mitropolitană se vor putea închina, anul acesta, și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie, aduse ieri de la Mănăstirea Sihăstria, din județul Neamț.

Câteva zeci de autocare cu pelerini au ajuns, deja, la Iași încă de zilele trecute.

Anul acesta, la pelerinajul prilejuit de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, cel mai mare din țară, sunt așteptați peste 300 de mii de credincioși.

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