(AUDIO) Galeriile Cupola de la Palatul Braunstein din Iași găzduiesc, până la 30 octombrie, prima ediție a expoziției „Scriptorium – Tezaur de Artă și Credință”

Publicat de Andreea Drilea, 7 octombrie 2026, 13:07





Galeriile Cupola de la Palatul Braunstein din Iași găzduiesc, până la 30 octombrie, prima ediție a expoziției „Scriptorium – Tezaur de Artă și Credință”.

Directorul Muzeului Municipal „Regina Maria” din Iași, Aurica Ichim, a precizat că au fost aduse manuscrise în original, obiecte de cult și cărți de rugăciune de la mănăstirile din arhiepiscopiile Sucevei și Rădăuților, Râmnicului și Oradiei.

Documentele expuse sunt din perioada mitropoliților Varlaam și Dosoftei, a domnitorului Vasile Lupu și a mitropolitului Petru Movilă.

Manuscrisele sunt din secolele XV – XVII, o partea din acestea regăsindu-se la Biblioteca Patriarhiei, Arhivele Naționale și la Muzeul din Târgoviște.

Aurica Ichim: ”Am adus de la Mănăstiri, de la Arhivele Naționale ale României, de la Arhivele din Iași, de la biblioteci, Biblioteca Mitropoliei, de la Biblioteca Patriarhiei, de la Muzeul de la Târgoviște, deci iată am reușit să aducem și de la mănăstirea Neamț și de la Mănăstirea Dragomirna, efectiv, obiecte de Tezaur. Ca și concept este unic până în prezent, conceptul acestei expoziții unicate sunt piesele și în felul acesta sperăm și noi să ne aducem o contribuție deosebită în desfășurarea acestui festival. Expoziția este organizată la Cupola Palatului Braunstein și acolo veți vedea că este organizat și un Scriptorium care și arată publicului și celor care vor veni, începând de la manuscrisele lui Crimca, continuând cu manuscrise din Evanghelii, din Biblii, sperăm ca împreună cu Inspectoratul Școlar, cu universitățile, să reușim să aducem din nou copiii și studenții. Avem și câteva persoane invitate care le va demonstra ce înseamnă scrierea caligrafică și, de asemenea, chenarele care erau în jurul acestor manuscrise.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO afiș eveniment)